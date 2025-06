La Confédération africaine de football (CAF) a augmenté de 75% la récompense du vainqueur du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), édition 2024, qui recevra désormais 3,5 millions de dollars, selon un communiqué de la CAF.

La CAF a annoncé que le prix total du tournoi a également été augmenté de 32% pour atteindre 10,4 millions de dollars.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré dans un communiqué que la compétition "fait partie de notre stratégie d'investissement dans le football africain et de le rendre attrayant pour les fans de football, les téléspectateurs, les sponsors, les partenaires et les autres parties prenantes en Afrique et dans le monde entier".

Le CHAN 2024 se tiendra au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 1er au 28 février 2025.

Les nations qualifiées

17 pays se sont déjà qualifiés pour le tournoi, à savoir le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Maroc, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, la Centrafrique, la RD Congo, le Congo, le Soudan, la Zambie, l'Angola et Madagascar.

"La CHAN est une compétition importante pour le développement et la croissance des joueurs de football basés en Afrique et des jeunes joueurs talentueux. Elle contribuera de manière significative à la compétitivité globale du football africain et des compétitions de la CAF", ajoute le communiqué de la CAF.

Les Lions de la Teranga du Sénégal sont les champions en titre du CHAN 2022 après avoir battu les hôtes algériens 4-5 aux tirs au but.

