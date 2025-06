MONDE 8 MIN DE LECTURE L'acné kystique est un problème de peau à plus d'un titre Cette affection cutanée débilitante touche de nombreux adolescents et femmes, provoquant souvent un manque d'estime de soi et les obligeant à suivre un cycle de remèdes maison et de traitements divers qui ne fonctionnent que rarement. Partager

Cystic acne causes scarring and is more challenging to treat causing low self-esteem among patients. /Photo: Lunathi Nokele / Others