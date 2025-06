Par Mazhun Idris

La fuite incessante des cerveaux dans le secteur de la santé au Nigeria a amplifié la tendance qui a débuté il y a environ quarante ans avec l'émigration d'un petit nombre de professionnels de la santé à la recherche de meilleures opportunités.

Alors que les médecins et les travailleurs de première ligne quittent le pays en masse, attirés par de salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail, d'infrastructures et d'une meilleure qualité de vie à l'étranger, le système de santé public nigérian plie sous la pression de fournir des services avec une main-d'œuvre réduite.

Le pays le plus peuplé d'Afrique, qui compte 230 millions d'habitants, devait déjà faire face à de nombreux défis. Le système de santé, dépourvu de personnel et surchargé en termes de capacité, a été le plus difficile à gérer.

Le ministre nigérian de la santé et de la protection sociale, le Dr Muhammad Ali Pate, n'a pas mâché ses mots au sujet de la migration de la main-d'œuvre au détriment des intérêts du pays.

« Les médecins et les infirmières nigérians sont séduits par des pratiques de recrutement contraires à l'éthique de la part de certains pays », a-t-il déclaré à TRT Afrika, dénonçant également les professionnels de la santé qui choisissent de travailler à l'étranger après avoir suivi une formation dans le pays.

Alors, comment le gouvernement peut-il atténuer l'impact des départs massifs, voire les empêcher ?

Le Dr Pate cite certains « ajustements politiques » mis en œuvre par son ministère comme un antidote possible au problème.

De nombreux hôpitaux publics de ce pays d'Afrique de l'Ouest manquent actuellement de personnel, ce qui nuit à la qualité des soins médicaux et allonge les délais d'attente pour les patients.

Le coût économique potentiel du problème pourrait être encore plus important. La diminution des soins médicaux se traduit invariablement par des maladies évitables et curables qui ne sont pas prises en charge dans les hôpitaux qui manquent de personnel médical.

Selon les experts, l'état du système de soins de santé, qui influe également sur les taux de mortalité, est une mesure du bien-être public dans un pays.

Cycle d'émigration

Le compromis est le même pour la plupart des Nigérians de la diaspora travaillant dans le secteur de la santé.

Bien que quitter son pays soit toujours une décision délicate à prendre, ils choisissent de troquer les conditions de travail difficiles et les installations inadéquates de leur pays d'origine contre des carrières plus lucratives qui leur promettent une meilleure qualité de vie et des possibilités de développement professionnel dans leur pays d'accueil.

Le Dr Aisha Kurfi, physiothérapeute agréée travaillant au Royaume-Uni, a quitté le Nigeria en 2023. Elle reconnaît qu'une migration soutenue des professionnels constitue une menace importante pour le système de santé nigérian.

« L'exode est une tendance alarmante, principalement motivée par les salaires plus compétitifs proposés par les hôpitaux étrangers », explique-t-elle à TRT Afrika.

Les États-Unis et l'Europe, où les expatriés comptent parmi les meilleurs éléments du secteur médical, sont ceux qui bénéficient le plus de la fuite des cerveaux nigérians.

Alors que les professionnels de la santé nigérians apportent leur expertise aux soins de santé à l'étranger, les services dans les hôpitaux locaux et les centres médicaux de leur pays se détériorent en raison du manque de personnel, de la stagnation des infrastructures et des besoins croissants de la population.

Le ministère nigérian de la santé doit avant tout endiguer l'émigration en améliorant les conditions de travail des professionnels nigérians et en reconstruisant les infrastructures de santé.

Éviter la crise

Soulignant l'importance de remédier aux déficits infrastructurels dans le secteur de la santé publique au Nigeria, le Dr Kurfi évoque le manque d'équipements modernes et de fournitures médicales adéquates dans les hôpitaux publics comme une lacune majeure.

« Le personnel médical se plaint souvent de la lourdeur des horaires de travail et de la rigidité des possibilités de travail, ainsi que de la surcharge de patients due à la pénurie de personnel dans le système de santé public », dit-elle à TRT Afrika.

Le ministre de la santé, le Dr Pate, énumère une liste de mesures incitatives que le gouvernement nigérian met en place pour retenir les ressources humaines dans son secteur médical, en particulier les travailleurs du secteur public dans les zones rurales.

Il estime que ceux qui restent dans leur pays sont de plus en plus motivés pour servir en raison de l'amélioration constante de leurs conditions de travail, ce qui est un facteur important pour les retenir.

Le ministre déplore que le pays ne forme pas suffisamment de personnel dans les écoles de médecine et de santé pour remédier à la pénurie de personnel de santé de première ligne. Les possibilités de perfectionnement professionnel sont également peu nombreuses.

« Nous améliorons les infrastructures, les équipements et les installations résidentielles autour des centres de soins de santé primaires. Le Nigeria traverse une phase de développement et nous essayons de reconstruire un système qui a souffert d'un sous-investissement pendant très longtemps », confie-t-il.

Augmentation du budget

Alors que les réformes du secteur de la santé se poursuivent, le gouvernement a appelé les investisseurs étrangers à investir dans son système de santé afin d'améliorer la prestation de services.

Des dépenses budgétaires supplémentaires sont consacrées à l'extension des capacités de formation des écoles de médecine, de pharmacologie et d'infirmières du pays.

Dans son appel à l'action, le Dr Pate espère une solution durable à la fuite des cerveaux grâce à l'amélioration des normes de santé, à la modernisation des infrastructures et à des changements systémiques.

L'idée maîtresse de sa mission est de restaurer la confiance des professionnels de santé talentueux et expérimentés dans le système local et de réduire la probabilité qu'ils quittent le pays.

