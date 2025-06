Le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a affirmé, jeudi soir, que l'attaque contre la présidence survenue dans la nuit de mercredi à jeudi visait à "me vitrifier, mais les assaillants ont été vitrifiés par la vaillance et le courage de la Garde présidentielle", dans une publication sur son compte Facebook.

En réaction à l'attaque, Mahamat Idriss Déby Itno a salué la bravoure et le professionnalisme des soldats, exprimant ses condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le président tchadien a aussi indiqué "qu’il revient maintenant à la justice d’établir les faits, de situer les responsabilités et d’appliquer toute la rigueur de la loi".

Lire aussi

Tchad: attaque manquée contre le palais présidentiel

Plus tôt dans la journée de ce jeudi, le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, a fait savoir que lors de cette attaque, deux (2) militaires ont trouvé la mort et 5 autres ont été blessés, alors que 18 assaillants ont été neutralisés et 6 autres blessés.

Il a qualifié l'attaque "d'acte d'une extrême gravité constituant, au regard de la loi pénale, des crimes d'assassinat, des coups et blessures volontaires, une tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, une atteinte aux institutions de l'État, à la sûreté de l'État, un complot contre l'État et une participation à un mouvement insurrectionnel".

Le procureur de la République a souligné, en outre, que des enquêtes sont déjà ouvertes pour rechercher et identifier tous les instigateurs, les auteurs, coauteurs et complices.

Cet événement intervient alors que le Tchad s'apprête à achever une période transitoire de trois ans, avec la tenue, fin décembre dernier, d'élections législatives, provinciales et communales et dont les résultats sont attendus mi-janvier courant.

Cette attaque survient alors que les troupes françaises ont amorcé leur retrait du territoire tchadien, après que N'Djamena a surpris Paris en dénonçant l'accord de défense entre les deux pays. Les forces françaises ont jusqu'à la fin du mois pour achever la fermeture de leurs bases et quitter le Tchad.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp