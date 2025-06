L'armée soudanaise poursuit son avancée pour reprendre des zones au nord de Khartoum, alors que de violents affrontements avec les Forces de soutien rapide (RSF) se poursuivaient à Bahri ce vendredi.

Un correspondant d'Anadolu a rapporté des combats intenses sur plusieurs fronts, notamment avec l'avancée de l'armée dans la région.

Ces derniers jours, l'armée a repris le contrôle d'une grande partie du nord de Bahri, incluant des zones auparavant sous le contrôle des RSF, telles que Halfaia, Shambat et Kadaru.

Des progrès significatifs ont également été réalisés dans le centre de Khartoum, l'armée avançant jusqu'à la zone d'Al-Maqarin, où de violents combats se poursuivent pour le contrôle du secteur abritant le palais présidentiel.

Les forces des RSF, qui dominent une grande partie du sud et du centre de Khartoum, défendent leurs positions à l'aide d'artillerie et de tireurs embusqués postés dans des immeubles de grande hauteur.

Le conflit en cours a entraîné des évacuations massives de civils dans certaines zones de Khartoum, tandis que l'armée a sécurisé une grande partie d'Omdurman, une ville située au nord de Khartoum.

Le 26 septembre, l'armée a traversé le pont de Halfaia sur le Nil et lancé une offensive à Bahri dans le cadre d'une opération militaire d'envergure.

Depuis le début des affrontements entre l'armée et les RSF, en avril 2023, plus de 20 000 personnes ont perdu la vie et 14 millions ont été déplacées, selon l'ONU et les autorités locales.

Cependant, des recherches menées par des universités américaines estiment le bilan à environ 130 000 morts.

