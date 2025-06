Une pré-alerte cyclonique a été déclenchée ce vendredi à Mayotte, à 09H00 locales (07H00 à Paris) à l’approche de la tempête tropicale ‘’Dikeledi’’, qui devrait toucher terre dimanche à 140 km au sud du petit archipel, indique la préfecture dans un communiqué repris par la presse française.

Mayotte a été dévastée le 14 décembre par le cyclone ‘’Chido’’, accompagné de rafales de vent ayant dépassé les 220 km/h.

Ce système dépressionnaire pourrait atteindre le stade de ‘’forte tempête tropicale’’ indique Météo-France qui prévoit ‘’des rafales de vent de 90-100 km/h’’ avec ‘’un risque de submersion marine sur les côtes’’, rapporte Mediapart.

De ‘’fortes précipitations discontinues’’ sont attendues dès samedi soir et jusqu’à la nuit de dimanche à lundi, ajoute Météo-France.

Le passage de ‘’Chido’', le plus dévastateur qu’a connu le département le plus pauvre de France en 90 ans, a fait au moins 39 morts et plus de 5 600 blessés, détruisant les nombreuses habitations précaires.

La tempête tropicale ‘’Dikeledi’’ est ‘’un évènement de moindre importance que ‘’Chido’'. En revanche c’est un évènement sérieux’’, a déclaré le préfet François-Xavier Bieuville sur le plateau de Mayotte la 1ère.

Selon le préfet, la décision avait été prise de ‘’décaler de quelques jours’’ la rentrée scolaire administrative prévue le 13 janvier ‘’pour justement absorber ce nouveau choc, faire en sorte que nous y soyons préparés’’.

Il a indiqué que la date de rentrée serait annoncée ‘’dans les prochaines heures par le recteur’’.

Avant le passage de ‘’Dikeledi’’, la préfecture a recommandé aux habitants d’anticiper tous les traitements médicamenteux en cas de pathologies et de ‘’préparer des réserves d’éclairage’’, ‘’d’eau, de nourriture non périssable et un kit de secours’’.

Le préfet a, en outre, demandé à la population mahoraise d’annuler les sorties extérieures prévues ce weekend, de fixer les objets et obstacles ‘’susceptibles de constituer des dangers ou des projectiles’’ et de faciliter l’évacuation d’eau.