Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que les "terroristes séparatistes" en Syrie étaient désormais "de plus en plus acculés" après la libération de Damas par l'opposition syrienne.

"Avec la libération de Damas par l'opposition syrienne, les terroristes séparatistes sont de plus en plus acculés et cherchent de nouveaux protecteurs", a indiqué Erdogan vendredi lors d'une réunion de son Parti de la Justice et du Développement dans la province d'Aydin, dans l'ouest du pays.

"Les terroristes n'ont que deux choix : renoncer au terrorisme et déposer les armes ou faire face à une élimination inévitable", a-t-il ajouté.

Le président a également critiqué les acteurs internationaux qui permettent aux groupes terroristes de prospérer en Syrie.

"Sous couvert de combattre Daech, les puissances étrangères ont fourni au PKK et à ses affiliés des milliers de camions remplis d'armes. Cette instabilité a alimenté les attaques terroristes et créé des défis pour notre nation", a-t-il affirmé.

"Une plaque tournante pour la production de drogue"

Erdogan a expliqué que le régime déchu de Bachar al-Assad avait fait de la Syrie une plaque tournante de la production de drogue et une source d'instabilité dans la région, soulignant le lourd tribut que le conflit avait fait payer à la Turquie.

"Le tyran Al-Assad et son entourage ont transformé la Syrie en une immense ferme de production de drogue, faisant du pays un centre de stupéfiants et d'oppression", a-t-il continué.

"La libération de la Syrie a soulagé non seulement des millions de Syriens, mais aussi la Turquie, car nous partageons une frontière de 911 kilomètres et avons été confrontés aux conséquences directes du conflit", a-t-il réitéré.

"Le rétablissement de la paix et de la stabilité en Syrie est vital pour les deux nations", a-t-il conclu.

