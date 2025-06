A peine un mois après le passage du cyclone Chido, Mayotte a été placé samedi en alerte cyclonique orange en prévision du passage de Dikeledi aux abords de cet archipel de l'océan Indien, ont rapporté des médias français.

Le niveau orange implique dès à présent "l'arrêt de la circulation des barges", a précisé sur X la préfecture de ce département d'outre-mer, mettant en garde contre "une dégradation significative des conditions météorologiques" dès samedi soir, rapporte Le Figaro.

"Il faut se préparer sérieusement à l’éventualité d’un passage du cyclone au plus près et au déclenchement de l’alerte rouge", a averti la préfecture citée par le même média.

Dans son dernier bulletin, Météo-France prévoit "une importante dégradation pluvieuse et venteuse" au moment du passage de Dikeledi près de l’archipel, évoquant "de très fortes pluies pouvant générer des inondations".

Les prévisionnistes anticipent toutefois un affaiblissement de Dikeledi dans la nuit de samedi à dimanche "au stade de forte tempête tropicale, avant de circuler au large du sud de Mayotte en journée de dimanche", précise enfin Le Figaro.

Chido a causé des dégâts très importants dans le département le plus pauvre de France. Le passage de ce cyclone tropical intense a fait au moins 39 morts et plus de 5.600 blessés, détruisant de très nombreuses habitations précaires et en dur, rappelle la même source.

