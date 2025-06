Le décès de la légendaire chanteuse et actrice sud-africaine Winnie Khumalo, survenu le mardi 7 janvier à l'âge de 51 ans, a déclenché une vague de tristesse et d'hommages dans tout le pays et dans le monde entier.

Des fans, des artistes et des personnalités se sont rendus sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes pour exprimer leur tristesse et célébrer l'empreinte laissée par Winnie Khumalo sur l'industrie du divertissement sud-africaine.

La nouvelle de la disparition de Khumalo s'est rapidement répandue après avoir été annoncée par sa famille, suscitant une vague de chagrin en ligne.

La tendance #RIPWinnieKhumalo s'est rapidement répandue sur les plateformes de réseaux sociaux, et des milliers de messages de condoléances ont inondé les plateformes.

La plateforme de divertissement musical BET Africa a rendu hommage à Winnie, la qualifiant de légendaire.

"À une voix légendaire, une icône de la résilience et une artiste électrisante, Winnie Khumalo, tu vas profondément manquer. Ta musique, ton esprit et ta force ont touché d'innombrables vies. Repose en puissance, reine", a écrit BET sur X.

Le président de la commission sud-africaine du portefeuille des sports, des arts et de la culture, Joe McGluwa, a déclaré dans un communiqué que la musique afro-pop s'était appauvri avec la disparition de Khumalo.

"Khumalo était une légende. Nous sommes très fiers qu'elle nous ait laissé de bons souvenirs de ses indéniables capacités artistiques. L'industrie musicale a grandement bénéficié de sa voix distincte et de ses talents de compositrice. Le genre musical afropop s'est appauvri avec sa disparition".

Les fans ont partagé des souvenirs de sa musique, en particulier de son album à succès « I Just Wanna Live My Life » et de ses rôles mémorables dans des programmes populaires de la SABC comme Muvhango et Mponeng.

Je me souviens avoir dansé sur « I Just Wanna Live My Life à chaque réunion de famille, a tweeté un fan. « La musique de Winnie était la bande-son de tant de nos vies. Repose en paix, Mama Winnie ».

Sur Facebook, un autre fan a écrit : « Dévastée par cette nouvelle. Winnie Khumalo était une véritable icône, un phare de talent et de joie. Sa voix et sa présence nous manqueront profondément. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis ».

L'impact de la musique de Winnie Khumalo a profondément touché de nombreuses personnes, qui ont raconté comment ses chansons les ont réconfortées, inspirées et leur ont donné le sentiment d'être proches d'eux. Sa présence à l'écran lui a également valu une place particulière dans le cœur des téléspectateurs.

Khumalo s'est fait connaître avec son album à succès « I Just Wanna Live My Life », qui a été certifié disque d'or, vendu à plus de 25 000 exemplaires et qui l'a fait entrer dans l'histoire de la musique sud-africaine.

Sa carrière a débuté à l'âge de 15 ans, témoignant de son talent précoce et de son dévouement aux arts de la scène.

Au-delà de ses succès musicaux, Khumalo a également fait des apparitions remarquées à la télévision, jouant dans des émissions populaires de la SABC telles que Muvhango et Mponeng, élargissant encore sa portée et consolidant son statut d'artiste polyvalente.

