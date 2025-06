La police sud-africaine enquête sur une fusillade de masse qui s'est produite samedi à l'aube dans la région de Pienaar, dans la province de Mpumalanga.

La police a déclaré dans un communiqué que six personnes, dont une femme, ont été tuées par des hommes armés non identifiés qui ont ouvert le feu à l'extérieur d'une taverne à Pienaar, près de la ville de Nelspruit.

Deux autres victimes, un homme et une femme, ont succombé à leurs blessures plus tard à l'hôpital, a détaillé la police, ajoutant que trois autres personnes reçoivent des soins.

"Le motif de la fusillade est encore inconnu à ce stade, et les circonstances entourant cet incident font l'objet d'une enquête", précise le communiqué.

Les fusillades de masse sont de plus en plus fréquentes en Afrique du Sud, un pays dont le taux de criminalité est l'un des plus élevés au monde. Dix-huit personnes ont été tuées lors d'une fusillade de masse dans la ville de Lusikisiki, dans la province du Cap-Oriental, en septembre 2024.

