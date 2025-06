Donald Trump a lancé une nouvelle attaque contre les dirigeants de l'État de Californie dimanche, alors que les pompiers luttent contre les incendies qui font rage à Los Angeles.

"Les incendies font toujours rage à Los Angeles. Les politiciens incompétents n'ont aucune idée de la manière de les éteindre", a déclaré le président élu américain dans un message publié sur sa plateforme Truth Social.

"C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire de notre pays. Ils n'arrivent pas à éteindre les incendies. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?", écrit-il.

"La mort est partout", s'indigne Donald Trump.

La rapidité et l'intensité des incendies qui ravagent Los Angeles ont mis à l'épreuve les infrastructures de lutte contre les incendies et suscité des questions et des critiques sur l'état de préparation de l'État.

Les bouches d'incendie se sont taries dans le quartier huppé de Pacific Palisades, ravagé par l'un des cinq incendies de la région, tandis que les pénuries d'eau ont également entravé les efforts déployés ailleurs.

À un peu plus d'une semaine de son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump s'en prend aux démocrates, lançant une série d'attaques sans preuves contre le gouverneur de Californie Gavin Newsom.

Newsom l'a invité à visiter Los Angeles et à constater avec lui les dégâts.

Les incendies ont jusqu'à présent détruit plus de 12.000 structures, selon l'agence californienne de lutte contre les incendies, tandis que le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a établi un bilan de 16 morts.

Malgré les efforts héroïques des pompiers, l'incendie dans le quartier de Pacific Palisades a continué de croître, poussant à l'est vers les collections inestimables du musée d'art Getty Center et au nord vers la vallée densément peuplée de San Fernando.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp