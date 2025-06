Les véhicules aériens sans pilote (UAV) turcs ont fait des incursions en Afrique, avec des solutions développées en Turquie à partir de technologies UAV entreprenant de nouvelles missions à l'étranger.

La société turque de drones Zyrone Dynamics, réputée pour son expertise en matière de drones à voilure tournante et à volume variable, a ajouté une étape importante à ses réalisations en matière d'exportation.

Elle a récemment exporté ses drones à voilure tournante ZD100 et ZD200 vers un pays africain, où ils joueront un rôle essentiel dans des missions telles que les opérations de recherche et de sauvetage en cas de catastrophe et la livraison de marchandises à des endroits vitaux. Les modèles ZD100 et ZD200 se distinguent par leurs capacités techniques avancées et leurs applications polyvalentes.

Le ZD100 se distingue de ses concurrents par une durée de vol impressionnante de 80 minutes, une capacité de charge de 3 kilogrammes et une vitesse maximale de 130 kilomètres par heure.

Conçu pour être facile à utiliser et compact, il excelle dans les environnements difficiles grâce à sa carrosserie monocoque en carbone, qui garantit sa durabilité et sa résistance dans des conditions météorologiques difficiles.

Le ZD100 est particulièrement apprécié pour ses performances élevées et son adaptabilité à divers terrains et besoins opérationnels.

Le ZD200, conçu pour des missions plus exigeantes, a une capacité de charge maximale de 20 kilogrammes (44 livres) et peut atteindre une autonomie de vol de plus de 25 kilomètres (15,5 miles) lorsqu'il transporte une charge utile de 10 kilogrammes (22 livres).

Sa conception modulaire permet l'intégration d'équipements spécialisés tels que des caméras thermiques, des capteurs LIDAR et des outils de surveillance de l'environnement, ce qui le rend adapté à des tâches allant de l'inspection d'infrastructures critiques à la cartographie du littoral et à la surveillance des mines.

Construit avec un châssis en carbone durable, le ZD200 peut résister à des vitesses de vent allant jusqu'à 40 kilomètres par heure, ce qui garantit des performances fiables dans des conditions difficiles.

Une avancée sereine sur le marché mondial

Murat Kanber, cofondateur de Zyrone Dynamics, a fait part à Anadolu de l'intérêt croissant que suscite la technologie des drones dans le monde.

Il a souligné l'adoption généralisée des drones dans divers domaines et la demande croissante des marchés nationaux et internationaux pour les véhicules aériens innovants de Zyrone.

« Nous sommes fiers d'exporter nos modèles de drones ZD100 et ZD200 vers l'Afrique, après avoir déjà exporté la technologie ZD100 vers l'Inde », a déclaré Kanber.

« Nos drones sont déployés avec succès dans des missions critiques telles que la recherche et le sauvetage après une catastrophe, l'acheminement de l'aide médicale et le transport de marchandises essentielles.

Kanber a souligné que ces exportations démontrent les capacités technologiques globales de Zyrone Dynamics et réaffirment l'engagement de l'entreprise à soutenir les efforts d'aide humanitaire.

Il a également souligné les fonctions d'intégration souples et avancées du ZD200, qui ouvrent de nouvelles possibilités dans divers secteurs, de la protection des ressources naturelles à la surveillance des infrastructures critiques.

« Notre expérience dans diverses zones géographiques nous a permis de développer des drones plus efficaces et plus sûrs », a-t-il ajouté.

« Notre objectif est de répondre aux besoins changeants des utilisateurs en améliorant les performances et les capacités. Comme nous continuons à réussir dans cette mission, nous avons observé une augmentation constante de la demande étrangère. »

Kanber a révélé que l'entreprise était activement engagée dans des négociations avec d'autres régions tout en continuant à répondre aux demandes internationales existantes. « Nous sommes convaincus que nos produits sont parmi les meilleurs de leur catégorie au niveau mondial », a-t-il indiqué.

« Forts de cette confiance, nous avançons à grands pas pour devenir un fournisseur de solutions de premier plan et de confiance sur le marché mondial des drones.