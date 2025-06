A Madagascar, les pluies diluviennes et vents violents ont durement frappé dans la nuit de samedi à dimanche le nord de cette île pauvre, où les habitations sont souvent fragiles.

Outre les trois décès, au moins 920 personnes ont été sinistrées, principalement dans le district de Vohémar, connu pour sa production de vanille, a précisé le Bureau de gestion des catastrophes.

Dikeledi, qui s'est intensifié ces dernières heures, a touché terre "au stade de cyclone tropical sur la province de Nampula", au Mozambique, lundi en début d'après-midi, d'après Météo-France.

Selon l'institut météorologique français, Dikeledi, qui engendre actuellement des vents moyens de 140 km/h, avec des pics à 195 km/h, va transiter sur la province de Nampula lundi après-midi et la nuit prochaine. Il génère de fortes pluies dans les provinces de Nampula, de Cabo Delgado et de Zambezia.

Le président du Mozambique Filipe Nyusi a appelé la population à la prudence face à ce "cyclone tropical de catégorie 3", qui génère de "fortes précipitations, plus de 100 millimètres en 24 heures, et des orages violents".

Ce nouveau cyclone arrive un mois après Chido qui avait fait au moins 120 morts et près de 900 blessés au Mozambique, et au moins 39 morts et plus de 5.600 blessés à Mayotte, détruisant de très nombreuses habitations précaires et en dur.