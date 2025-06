Plusieurs agriculteurs ont été tués lors d'une attaque menée par des terroristes présumés dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigéria.

Usman Tar, commissaire à l'information et à la sécurité intérieure de l'État de Borno, a annoncé lundi par voie de communiqué que l'attaque s'était produite dimanche dans la communauté de Dumba, près de Baga, dans la zone de gouvernement local de Kukawa, selon le journal Punch.

L'attaque aurait été perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram et sa faction dissidente fidèle au groupe terroriste Daech, précise le responsable nigérian.

Le bilan initial fait état d'une quarantaine d'agriculteurs tués, tandis que de nombreux rescapés de l'attaque dont le sort demeure incertain sont activement recherchés par leurs familles.

Le gouverneur de Borno, Babagana Umara Zulum, a condamné l'attaque et a appelé les forces de sécurité à traquer et à anéantir les insurgés qui opèrent à Dumba et dans d'autres enclaves similaires, dans la région du lac Tchad.

Boko Haram a lancé une insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria en 2009, puis a étendu ses atrocités aux pays voisins, notamment le Niger, le Tchad et le Cameroun.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, plus de 35 000 personnes ont été tuées et près de 3 millions déplacées en dix ans de violence de Boko Haram au Nigéria.

Les violences de Boko Haram ont affecté 26 millions de personnes dans la région du lac Tchad et provoqué le déplacement de 2,6 millions d'autres, selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp