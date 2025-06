Par Charles Mgbolu

Après la diffusion sur les réseaux sociaux, lundi, de vidéos montrant des mineurs morts coincés sous terre en Afrique du Sud, les autorités s'empressent de veiller à ce que l'opération de sauvetage à grande échelle en cours dans la mine d'or désaffectée de Buffelsfontein, près de Stilfontein, permette de sauver les personnes piégées vivantes.

L'opération fait suite à une situation tendue et à la découverte de mineurs pris au piège à la fin de l'année dernière, ce qui a entraîné l'intervention des ministères de la police et des ressources minérales et de l'énergie.

Des fonctionnaires du ministère doivent se rendre sur le site mardi pour superviser la mission de sauvetage en raison de la gravité de la situation.

Mais en marge de l'opération de sauvetage, une autre bataille se prépare : Qui supporte le poids financier de cette mission de sauvetage ?

Des coûts élevés

Le ministère des ressources minérales estime que l'opération de sauvetage coûtera 12 millions de rands (626 332 dollars), ce qui suscite un débat sur la question de savoir qui doit supporter les coûts : le gouvernement ou les propriétaires de la mine désaffectée, Buffelsfontein Gold.

La Cour constitutionnelle sud-africaine devrait se prononcer sur la question à une date qui n'a pas encore été annoncée.

L'enjeu n'est pas seulement financier, mais aussi en termes de vies humaines.

Les médias locaux rapportent que plus de 10 corps ont été récupérés lundi, et des vidéos inquiétantes publiées par le General Industries Workers Union of South Africa (GIWUSA) montrent les cadavres enveloppés dans des sacs mortuaires de fortune.

« Depuis plusieurs jours, nous recevons des images du sous-sol où se trouvent les mineurs, qui décrivent une situation très grave », a déclaré Mametlwe Sebei, président du GIWUSA et avocat spécialisé dans les droits de l'homme, à la presse à Stilfontein.

Au moins 100 hommes qui exploitaient illégalement une mine d'or abandonnée en Afrique du Sud sont morts de faim et de déshydratation depuis le début de l'impasse l'année dernière, a déclaré lundi un groupe représentant les mineurs.

Priorité au gouvernement

L'Afrique du Sud a déclaré qu'une société privée de sauvetage avait commencé à secourir les mineurs pris au piège, la police insistant sur le fait que la priorité du gouvernement est de les secourir vivants.

La société privée, dont le nom n'a pas été révélé, a envoyé lundi une grande cage dans le puits de mine près de Stilfontein, à environ 140 km au sud-ouest de Johannesburg, afin d'accélérer l'opération de sauvetage, rapporte la chaîne de télévision publique SABC.

« Nous pouvons vous confirmer que la machine fonctionne. Elle a remonté sept personnes », a dit Mzukisi Jam, de la South African National Civics Organisation (SANCO), aux journalistes présents dans la mine.

« Les ministères ont travaillé en étroite collaboration avec les propriétaires de la mine et une société spécialisée dans les opérations minières afin de finaliser les plans détaillés des opérations, y compris les mesures de sécurité et la durée prévue », a indiqué la SAPS dans son communiqué.

Les représentants du gouvernement qui se sont rendus à la mine mardi ont confirmé que leur présence avait pour but de « surveiller le début des opérations de sauvetage » visant à « s'assurer que tous les mineurs illégaux refont surface ».

Un problème persistant

L'exploitation minière illégale, connue localement sous le nom de « zama zamas » (qui signifie « arnaqueurs » en zoulou), est un fléau pour l'Afrique du Sud depuis des décennies.

Poussés par la pauvreté et le chômage, de nombreux individus risquent quotidiennement leur vie pour pénétrer dans des mines désaffectées à la recherche des métaux précieux restants. Des rapports indiquent également l'implication de syndicats criminels violents qui contrôlent certaines de ces opérations minières illégales.

La situation à Stilfontein s'est aggravée à la fin de l'année dernière lorsque des centaines de mineurs illégaux, craignant d'être arrêtés lors d'une opération de police, se sont cachés dans la mine. Pour les forcer à remonter à la surface, les autorités ont coupé les vivres et l'eau.

Alors que les autorités espèrent maintenant mettre tous les survivants en sécurité, la situation souligne les défis complexes liés à l'exploitation minière illégale en Afrique du Sud, un problème profondément lié aux difficultés économiques et à l'activité criminelle.

