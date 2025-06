Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a partagé mercredi un message sur la plateforme Truth Social, annonçant qu’un accord a été conclu entre les parties.

Dans son message consulté par Anadolu, Trump a révélé qu’un accord a été conclu sur l’échange de prisonniers dans le cadre d’un cessez-le-feu à Gaza.

"Ils seront bientôt libérés. Merci", a-t-il écrit.

Selon l'AFP, Israël et le Hamas ont accepté mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages, après 15 mois d'une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et plongé dans le chaos le territoire palestinien.

Les négociations indirectes qui piétinaient depuis des mois s'étaient accélérées ces derniers jours en vue d'une trêve associée à une libération d'otages retenus.

L'accord âprement négocié par les médiateurs internationaux, Qatar, Etats-Unis et Egypte, et conclu à quelques jours du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, prévoit un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël.