Le mois dernier, Ankara a accueilli une réunion historique entre deux acteurs stratégiques clés de la Corne de l'Afrique : l'Éthiopie et la Somalie : l'Éthiopie et la Somalie. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques chaotiques depuis près de trois décennies.

La « réconciliation historique » entre la Somalie et l'Éthiopie sous la médiation de la Turquie représente une avancée significative dans la gestion des conflits, distinguant la diplomatie et la politique étrangère d'Ankara des puissances mondiales telles que les États-Unis, la Chine et l'Union européenne.

Auparavant, la région de la Corne de l'Afrique en général et le conflit en Somalie, plus précisément, conduisaient les pays à investir dans l'aide humanitaire ou militaire pour affaiblir Al Shabab. Rapidement, il est devenu évident que ce conflit ne pouvait être résolu sans tenir compte de l'Éthiopie voisine.

C'est ce qui rend l'approche de la Turquie unique. Elle partait du principe que tant qu'il y aurait de l'animosité entre les deux pays africains, il n'y aurait pas de solutions fermes et durables à la crise.

Selon un rapport de l'Académie de Genève, l'Afrique vient en deuxième position après le Moyen-Orient en termes de conflits armés par région.

Le continent souffre actuellement de plus de 35 conflits armés non internationaux, notamment au Burkina Faso, au Cameroun, en République centrafricaine (RCA), en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Mali, au Mozambique, au Nigeria, au Sénégal, en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan.

De multiples factions armées sont engagées dans ces conflits, s'opposant aux forces gouvernementales ou s'affrontant entre elles. Les puissances occidentales et les pays voisins sont intervenus dans les conflits armés non internationaux qui se déroulent au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique, au Nigeria et en Somalie.

Par rapport à d'autres cas de guerres civiles dans le monde, comme en Colombie, aux Philippines ou en Afghanistan, les conflits en Afrique sont rarement résolus par des négociations et des accords de paix. Cela pourrait changer, car la Somalie et l'Éthiopie ont finalement accepté de régler leurs différends.

Selon la déclaration d'Ankara, les deux pays entameront des négociations au plus tard en février, avec l'aide de la Turquie, et les concluront et les signeront dans quatre mois.

« L'accord entre les deux voisins (la Somalie et l'Éthiopie) a apaisé les craintes d'un conflit régional plus large dans la Corne de l'Afrique », écrivent Emmanuel Onyango et Tuğrul Oğuzhan Yılmaz pour TRT Afrika. « Les Nations unies, l'Union africaine (UA) et un bloc régional d'Afrique de l'Est, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), ont salué le pacte et félicité la Turquie pour ses efforts de médiation ».

Les défis de la Somalie

En Somalie, Al Shabab joue un rôle essentiel en faisant de la Corne de l'Afrique l'une des régions les plus exposées aux conflits. En outre, la présence de nombreux acteurs internationaux dans le pays, principalement la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM) et la Mission d'assistance transitoire des Nations unies en Somalie (UNTMIS), rend le conflit, dans un sens, comparable à l'exemple des relations entre les États-Unis et les talibans.

La Somalie reste l'un des points névralgiques les plus essentiels du système international de l'après-guerre froide. Elle a été l'un des premiers laboratoires du discours sur l'intervention humanitaire qui a vu le jour avec l'effondrement de l'Union soviétique.

En 1991, le processus qui a commencé par l'effondrement du régime de Siad Barre, au pouvoir depuis 1969, a rapidement plongé le pays dans un conflit interne. Cette guerre entre tribus et seigneurs de la guerre a donné lieu à une action régionale et mondiale.

En particulier, les efforts de maintien de la paix de l'ONU et les opérations de « secours humanitaire » de l'armée américaine ont mis fin au conflit en 1992. Toutefois, cette intervention a créé son propre lot de problèmes.

Il est essentiel de garder à l'esprit l'inefficacité quasi chronique de la communauté internationale à aider une nation à se reconstruire. Pour en revenir à l'Afghanistan, après l'invasion de l'Union soviétique, les États-Unis ont soutenu la résistance afghane pour vaincre les envahisseurs. Mais lorsque les Soviétiques se sont retirés d'Afghanistan, les États-Unis ont fait de même.

Les mécanismes de reconstruction post-conflit, de transformation et de justice transitionnelle, c'est-à-dire la manière dont les sociétés réagissent à l'héritage de violations massives et graves des droits de l'homme, n'ont pas été mis en place en Somalie ou en Afghanistan.

Combler le vide

Le vide laissé par le retrait des Nations unies et des États-Unis de Somalie dans les années 90 a été comblé par des acteurs régionaux étatiques et non étatiques. L'Éthiopie, voisin occidental de la Somalie, a joué un rôle essentiel après 1996 en lançant des incursions transfrontalières.

En 2005, l'Union des tribunaux islamiques, qui s'était créé une sphère d'influence, a vaincu les chefs de guerre en 2006 et a déclaré son pouvoir en Somalie, ce qui a conduit à une nouvelle intervention de l'Éthiopie dans le pays.

L'Éthiopie, soutenue politiquement par les États-Unis et militairement par l'Ouganda, ainsi que la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) et le gouvernement fédéral de transition, ont maintenu leur domination jusqu'en 2009.

Cette même année, Al Shabab a profité de la vacance du pouvoir créée par le retrait de l'Éthiopie du pays et a imposé sa forme de gouvernance, conservant le contrôle de la partie sud du pays. Depuis sa création et surtout après l'annonce de son allégeance à Al-Qaïda en 2012, Al-Shabab est devenu la cible numéro un de la « guerre contre la terreur » menée par les États-Unis dans la région.

Après 18 ans d'atrocités de masse en Somalie, ainsi que dans les pays voisins du Kenya et de l'Éthiopie, Al Shabab a connu la défaite militaire, la retraite et le regroupement. Stig Jarle Hansen, l'un des principaux experts d'Al Shabab, affirme que la taxation illégale, les rivalités communautaires, les faiblesses de l'armée et l'existence de zones de sécurité sont quelques-uns des éléments clés de la persistance d'Al Shabab.

Les expériences nationales, régionales et mondiales peuvent aider les forces de l'ordre à enrayer la montée en puissance d'Al Shabab dans la Corne de l'Afrique. Le Bureau de l'État de droit et des institutions chargées de la sécurité des Nations unies, créé au sein du département des opérations de paix, dispose d'une section nommée désarmement, démobilisation et réintégration.

L'objectif principal de ce processus est de contribuer à la sécurité et à la stabilité dans les environnements post-conflit afin que le redressement et le développement puissent commencer. Il a été appliqué aux conflits en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, au Burundi, en Colombie, en Éthiopie, en Haïti, en Irak, en Libye, au Yémen et en Somalie.

L'un des exemples les plus célèbres est celui de Mukhtar Robow, ancien chef adjoint et porte-parole d'Al Shabab, qui a quitté le groupe en 2015 et a été nommé ministre des affaires religieuses de Somalie. De tels exemples doivent être multipliés pour souligner le fait que la façon dont Al Shabab défie l'État et perturbe la paix dans la région ne peut plus durer.

Déclaration d'Ankara

La déclaration d'Ankara annoncée par la Somalie et l'Éthiopie jette les bases de futures négociations similaires pour lutter contre Al Shabab, car les deux pays sont des cibles et des victimes de ce mouvement et ont une expérience significative dans ce domaine.

La déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie a déclaré : « Ils ont convenu, dans un esprit d'amitié et de respect mutuel, de renoncer et de laisser derrière eux les différences et les questions litigieuses et d'aller de l'avant dans un esprit de coopération afin de poursuivre une prospérité partagée ».

Une paix solide et durable ne peut être obtenue que par une approche holistique et non par un pays luttant seul. Le partage de l'expérience, des renseignements et du savoir-faire est essentiel pour mettre fin à un conflit.

C'est l'un des principaux échecs opérationnels des négociations entre les États-Unis et les Talibans en Afghanistan. Même si les États-Unis n'opéraient pas seuls en Afghanistan mais avec une coalition internationale depuis 2001, ils n'ont pas impliqué d'autres parties pour une paix durable qui aurait profité à tous les habitants de la région.

Comparée à l'approche américaine, l'initiative de la Turquie de mettre fin à une crise de plusieurs décennies en permettant aux parties concernées de s'asseoir à la même table pour discuter des défis à venir est quelque chose que la région de la Corne de l'Afrique attendait depuis longtemps.

L'auteur, Ahmet Yusuf Ozdemir, est professeur assistant au département des sciences politiques et des relations internationales de l'université Ibn Haldun.

Clause de non responsabilité : Les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

