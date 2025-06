Le gouvernorat de Jendouba, situé dans le nord-ouest de la Tunisie, a décidé de suspendre les cours, vendredi, dans tous les établissements scolaires, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

"Sur la base des bulletins d'alerte émis par l'Institut météorologique concernant les perturbations météorologiques, le gouverneur de Jendouba a décidé de suspendre les cours, vendredi, dans les établissements éducatifs du gouvernorat".

Il a expliqué que "la décision a été prise dans le but de préserver les vies humaines et assurer la sécurité des élèves et du cadre éducatif".

Le gouvernorat a souligné que "les régions du nord-ouest subissent des précipitations et une humidité élevée des sols, ainsi que des niveaux d'eau élevés dans les vallées, ce qui représente un danger, en particulier dans les hauteurs, qui pourraient dégénérer en glissements de terrain, en raison de la nature de la zone qui présente un danger pour les usagers de la route".

Dans un bulletin d'alerte publié jeudi, l'Institut national de météorologie (gouvernemental) a averti que "les pluies seront fortes et localement importantes, en particulier dans les régions du nord, variant entre 30 et 50 mm et atteignant 70 mm dans l'extrême nord-ouest".

