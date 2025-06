Les autorités mexicaines vont sceller un tunnel clandestin découvert à la frontière américaine permettant de relier Ciudad Juarez à la ville texane d'El Paso, a annoncé samedi un responsable militaire, précisant qu'une enquête était en cours sur sa construction.

Découvert le 10 janvier par les services de sécurité américains et mexicains, le tunnel s'étend sur environ 300 mètres du côté mexicain et est équipé d'éclairage, de ventilation et d'un système de soutènement pour prévenir les effondrements.

Dissimulé dans un collecteur d'eaux de pluie entre les deux villes, son accès mesure environ 1,8 mètre de haut sur 1,2 mètre de large, permettant un passage aisé de personnes ou de marchandises, a déclaré le général Jose Lemus, commandant de la garnison militaire de Ciudad Juarez qui surveille le tunnel.

La construction du tunnel "a dû prendre beaucoup de temps... peut-être un ou deux ans", a indiqué le général aux journalistes, refusant de préciser depuis quand il était opérationnel et qui pourrait en être les constructeurs et utilisateurs.

Il a indiqué que le bureau du procureur général mexicain était chargé de l'enquête et devrait déterminer s'il y a eu complicité des autorités, le tunnel ayant été construit sans qu'elles s'en aperçoivent.

Jose Lemus a également révélé que des indices sur l'existence et l'emplacement du tunnel avaient été évoqués par des passeurs sur les réseaux sociaux, notamment TikTok.

À la veille de l'investiture du président américain Donald Trump lundi, les deux côtés de la frontière américano-mexicaine ont renforcé leurs mesures de sécurité, le républicain ayant promis une expulsion massive de migrants illégaux dès sa prise de fonction.

Dans l'État de Chihuahua, qui englobe Ciudad Juarez, les autorités ont signalé un incendie dans un camp temporaire de migrants sans papiers, entraînant l'évacuation de 39 adultes et 17 mineurs, selon la police locale.

D'après le quotidien mexicain Reforma, des migrants auraient eux-mêmes mis le feu au campement pour résister à leur arrestation, alors que les services d'immigration tentaient de les transférer vers Mexico avant leur expulsion du pays.

L'Institut national des Migrations n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

