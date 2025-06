Un juge d'instruction a été nommé en Belgique après que la République démocratique du Congo a déposé en décembre des plaintes pénales accusant des filiales d'Apple d'utiliser des minerais dits de conflit dans leur chaîne d'approvisionnement, a annoncé lundi un avocat du Congo.

"Je peux confirmer que le juge d'instruction belge a été nommé", a déclaré Leo Fastenakel, l'un des avocats représentant le gouvernement congolais en Belgique.

"Nous pensons que c'est un juge sérieux et rigoureux", a-t-il ajouté, sans nommer le magistrat.

Une décision sur la question de savoir si des infractions ont été commises ou non sera basée sur l'enquête menée par le juge d'instruction, a déclaré à Reuters un autre avocat de l'affaire en décembre.

Le Congo est une source importante d'étain, de tantale et de tungstène, les minéraux dits “3T" utilisés dans les ordinateurs et les téléphones portables. Mais certaines mines artisanales sont exploitées par des groupes armés impliqués dans des massacres de civils, des viols collectifs, des pillages et d'autres crimes, selon des experts des Nations unies et des groupes de défense des droits de l'homme, ce qui a conduit les militants à exhorter les entreprises à éviter ces "minerais de conflit".

Une demande de commentaire a été envoyée à Apple.

En décembre, le fabricant de l'iPhone a déclaré qu'il contestait fermement ces allégations et qu'il avait demandé à ses fournisseurs, au début de l'année 2024, de ne pas utiliser les minerais en question provenant du Congo ou du Rwanda.

Les avocats du Congo ont déclaré à l'époque qu'ils accueillaient la déclaration d'Apple avec "satisfaction et prudence".

