Par Abdulwasiu Hassan

Imaginez que vous ayez de l'argent liquide sur votre compte bancaire, mais que vous ne puissiez pas le retirer au-delà d'une certaine limite, à moins de payer une commission à un agent pour contourner le système.

Telle est la dure réalité pour de nombreux Nigérians, en particulier dans les zones rurales où les services bancaires numériques sont difficiles à trouver.

« Pour retirer 1 million de nairas (641 dollars), il faut payer 20 000 nairas (12,8 dollars) de plus. C'est un terrible système parallèle dans lequel nous sommes coincés », a confié à TRT Afrika Adamu Tilde, un homme d'affaires de l'État de Bauchi, dans le nord-est du pays.

Adamu, qui vend des produits agricoles, a besoin de grandes quantités de devises, car les agriculteurs avec lesquels il fait affaire n'acceptent les paiements qu'en espèces.

Il n'est pas le seul à être confronté à cette situation. Les acheteurs en gros de produits agricoles effectuent d'importants retraits pendant la saison des récoltes, ce qui accroît la demande de liquidités et permet involontairement aux agents bancaires de profiter de la situation.

Les Nigérians de nombreuses autres régions du pays sont confrontés à des problèmes similaires lorsqu'ils doivent effectuer des transactions en espèces.

Selon la banque centrale du Nigeria, plus de 90 % des quelque 4,55 billions de nairas (2,8 milliards de dollars) en circulation se trouvent en dehors du système bancaire.

L'aspect le plus exaspérant de la situation est la poursuite de la crise malgré l'augmentation du volume de liquidités hors du système bancaire de 1,59 trillion de nairas au cours de l'année écoulée.

Les échos du passé

Le pays le plus peuplé d'Afrique a connu une grave pénurie d'argent liquide à l'approche des élections de 2023, au moment où la Banque centrale du Nigéria (CBN) s'est lancée dans une refonte de la monnaie destinée à encourager une politique sans numéraire et à lutter prétendument contre les enlèvements avec demande de rançon et la corruption.

Dans le cadre de cette transition, les Nigérians ont été invités à déposer leurs anciens billets dans les banques en échange de la nouvelle monnaie.

Par le passé, la Banque centrale du Nigeria a indiqué que la politique de suppression des espèces « favoriserait le développement et la modernisation de notre système de paiement » et garantirait « l'inclusion financière en offrant des options de transaction plus efficaces et une plus grande portée ».

Elle espère également que la mesure « améliorera l'efficacité de la politique monétaire dans la gestion de l'inflation et la stimulation de la croissance économique ».

Alors que la stratégie semblait réalisable en théorie, les autorités n'avaient probablement pas prévu que de longues files d'attente se formeraient aux guichets automatiques à travers le pays, alors que les gens luttaient pour échanger ou retirer suffisamment d'argent liquide pour leurs besoins.

Ceux qui avaient désespérément besoin d'argent pour régler des obligations professionnelles ou urgentes se sont tournés vers les agents fintech des points de vente (POS), ce qui a fait grimper les commissions.

La Banque centrale a finalement repoussé la date limite à laquelle les anciens billets cesseraient d'avoir cours légal après que la Cour suprême du pays a statué que la fenêtre d'échange fixée à l'origine pour les citoyens n'était pas adéquate.

Les autorités bancaires ont également publié une déclaration rassurant les Nigérians sur le fait que les anciens billets avaient toujours cours légal.

Les distributeurs automatiques de billets sont à sec

Dans de nombreuses régions du pays, les distributeurs automatiques de billets sont souvent vides, ce qui a conduit certaines personnes à établir un lien entre la pénurie et le détournement d'argent vers les agents des points de vente.

C'est la raison pour laquelle la Banque centrale a émis, à la fin de l'année dernière, une directive à l'intention des banques commerciales afin qu'elles veillent à ce que les clients disposent d'argent liquide au guichet et par l'intermédiaire des distributeurs automatiques de billets. Elle a averti que le non-respect du protocole entraînerait des sanctions.

« À compter du 1er décembre 2024, les clients sont encouragés à signaler toute difficulté à retirer de l'argent dans les agences bancaires ou aux guichets automatiques directement à la CBN par l'intermédiaire des numéros de téléphone et des adresses électroniques désignés pour leurs États respectifs », a déclaré le gouverneur de la CBN, Olayemi Cardoso.

« Les institutions financières qui se livrent à des malversations ou à un sabotage délibéré s'exposent à des sanctions sévères ».

Le 14 janvier, la CBN a infligé des pénalités cumulées de 1,35 milliard de nairas (823 170 dollars) à neuf banques qui n'avaient pas respecté sa directive de veiller à ce que leurs distributeurs automatiques de billets soient approvisionnés en espèces.

Hakama Sidi Ali, directeur intérimaire de la communication de la CBN, explique que l'idée est d'assurer la conformité et de maintenir le système en bonne santé. « Garantir une circulation fluide des liquidités est primordial pour maintenir la confiance du public et la stabilité économique ».

Tout le monde ne croit pas que la position sévère de la Banque centrale en matière de liquidités donnera lieu à beaucoup de résultats.

« Les banques estiment que les pénalités sont relativement trop faibles, et c'est peut-être la raison pour laquelle elles limitent le montant des liquidités qu'elles déposent dans les distributeurs automatiques », a expliqué le Dr Usman Bello, du département d'économie de l'université Ahmadu Bello de Zaria, avant que la banque centrale ne prenne des mesures énergiques.

Des doutes persistent quant à la possibilité d'assainir le système, compte tenu du chaos provoqué par la crise de la refonte de la monnaie il n'y a pas longtemps, une situation qui a rendu les gens moins confiants dans le système bancaire.

Certains expliquent leur cynisme par le pourcentage croissant de monnaie en circulation en dehors du système bancaire.

Une politique sans numéraire

Alors que la Banque centrale s'efforce de mettre fin à la pénurie de liquidités, elle encourage en même temps les transactions sans numéraire.

Dans une circulaire intitulée « Cash-out Limits for Agent Banking Transactions » en décembre dernier, la Banque centrale a fixé une limite de 500 000 nairas (320,6 dollars) pour les retraits effectués par un particulier par le biais de tous les canaux en l'espace d'une semaine.

Cette limite s'applique à toutes les banques de commerciales, aux établissements de microfinance, aux opérateurs d'argent mobile et aux agents.

L'objectif de cette limite est de faire progresser l'économie sans numéraire et d'améliorer les transferts électroniques dans les agences bancaires.

Selon Bello, cela est plus facile à dire qu'à faire, étant donné la préférence pour l'argent liquide de la plupart des personnes du secteur informel, qui constitue l'essentiel de l'économie nigériane.

« Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international, le secteur informel représente 65 à 70 % de l'économie nigériane. Cela signifie qu'environ 65 % des transactions économiques se font en espèces, sans passer par la plateforme bancaire », a-t-il dit à TRT Afrika.

« Alors, bien sûr, lorsque vous limitez la disponibilité de l'argent liquide au point de vente, la capacité de ces activités informelles, en particulier les échanges qui nécessitent des liquidités, devient de plus en plus difficile ».

Aliyu Alfa, un agent bancaire basé à Abuja, corrobore le point de vue de Bello en déclarant que la limitation imposée sur le montant d'argent liquide que les gens peuvent retirer n'est pas bonne pour son activité.

« Prenons le cas des ouvriers qui attendent d'être payés. Leur travail peut valoir plus de 500 000 nairas. Un travailleur ne se soucie pas de la limite imposée par la banque. Ce qui compte pour lui, c'est de recevoir l'argent qu'il a gagné pour son travail ».

Les hommes d'affaires comme Tilde, qui traitent principalement avec des agriculteurs peu habitués aux applications bancaires compliquées, attendent avec impatience le jour où ces parties prenantes adopteront des méthodes de paiement aussi intuitives que les cartes de recharge de téléphone portable.

Tant que le secteur technologique naissant du Nigéria et la Banque centrale n'auront pas comblé les lacunes en matière d'approvisionnement en espèces ou même réussi à déployer des méthodes de paiement plus faciles qui remplacent l'utilisation exclusive de la monnaie fiduciaire, les systèmes parallèles indésirables continueront de prospérer.

