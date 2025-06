"Ce matin, nous avons tragiquement perdu 66 vies et 51 personnes ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré dans cet hôtel à Bolu Kartalkaya. Le feu a été éteint et des opérations de refroidissement sont actuellement en cours", a annoncé, ce mardi, le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya.

"Le ministère de l'Intérieur a nommé deux inspecteurs en chef pour enquêter sur l'incendie, tandis que le ministère de la Justice a désigné le procureur en chef de Bolu et cinq procureurs pour travailler sur place avec des experts.

Notre président a suivi la situation de près dès le premier instant", a-t-il précisé.

L'incendie s'est déclaré ce mardi vers 00h27 GMT dans le restaurant de l'hôtel Grand Kartal, qui compte 12 étages, et a rapidement embrasé le bâtiment, selon le gouverneur de Bolu, Abdulaziz Aydin.

Des équipes d'urgence des villes voisines, y compris des pompiers, des unités d'intervention en cas de catastrophe et des équipes médicales appuyées par des hélicoptères, ont été dépêchées sur les lieux.

Les autorités ont évacué environ 230 clients de l'hôtel pendant que les efforts de lutte contre les incendies se poursuivaient.

Le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, a indiqué que le bureau du procureur général de Bolu avait ouvert une enquête judiciaire.

Six procureurs ont été désignés et un comité d'experts composé de cinq personnes a été formé.

Kartalkaya, dans la province de Bolu, est l'une des principales destinations touristiques hivernales de Turquie. Pendant la saison de ski, la station attire des milliers de visiteurs. Elle est située à 295 kilomètres à l'est d'Istanbul.

Prières et condoléances

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il suivait de près l'incident par l'intermédiaire des institutions compétentes depuis le début.

"Je souhaite la miséricorde d'Allah à nos concitoyens qui ont perdu la vie [...] et un prompt rétablissement à nos blessés", a-t-il dit dans un message posté sur X.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a également exprimé sa tristesse face à l'incident.

"Je présente mes sincères condoléances à mon cher frère, le président Recep Tayyip Erdogan, à la nation turque, en particulier aux familles endeuillées qui ont perdu leurs proches dans cet accident, et je prie pour que les blessés se rétablissent rapidement", a-t-il indiqué sur X.

Hadja Lahbib, la commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, qui se trouve actuellement en Turquie, a également exprimé ses "plus sincères condoléances" à la Turquie et aux familles des victimes.

"L'UE est solidaire et offre son soutien par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE", a-t-elle affirmé sur X.