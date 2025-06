Le président Félix Tshisekedi a annoncé, mercredi, la création en République démocratique du Congo (RDC) de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde, appelée "Le Couloir vert Kivu-Kinshasa", également connu sous le nom de "Réserve du fleuve Congo" pour protéger les forêts primaires tropicales dont dispose le pays.

Le dirigeant congolais a fait cette annonce à l’occasion de la 55e édition du Forum économique mondial de Davos qui se tient en Suisse du 20 au 24 janvier.

Tshisekedi affirme que ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protègera près de 108 000 kilomètres carrés de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes démobilisés de groupes armés.

Il s’agit selon Tshisekedi d’un vaste projet "structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et stimuler le développement économique".

Le projet "vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques incluant les emblématiques gorilles de montagne, l’unique Okapi et une multitude d’autres espèces végétales et animales propres au Bassin du Congo", a expliqué Tshisekedi.

Sauvegarder l’avenir du Bassin du Congo

En réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, "ce projet sauvegardera l’avenir du Bassin du Congo", qui s'étale sur 550 000 km², dont 285 000 km² de forêt primaire et 60 000 km² de tourbières intactes.

"La déforestation du Bassin du Congo met en danger l’humanité tout entière. La préservation du Bassin garantira que les objectifs de l’Accord de Paris restent en contact, tout en jetant les bases d’un nouvel avenir pour le peuple congolais, caractérisé par l’unité, la stabilité et la prospérité", a déclaré le Président.

Le Bassin du Congo, dont la RDC conserve 60% de la forêt, s’étend sur six pays : le Cameroun, la République centrafricaine, la RDC, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon.

