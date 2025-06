Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'est entretenu mercredi avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa afin d'étudier la possibilité que l'Afrique du Sud soigne les blessés ukrainiens.

"Nous avons discuté de la nécessité d'efforts globaux de la part de tous les pays qui respectent les principes de la Charte des Nations unies pour instaurer une paix juste", a écrit Zelenskyy sur son compte X officiel.

Le dirigeant ukrainien a ajouté : "Nous avons également exploré la possibilité d'une participation de l'Afrique du Sud au traitement et à la réhabilitation de nos citoyens blessés".

Les deux dirigeants se sont rencontrés en marge du Forum économique mondial (WEF) de Davos, en Suisse.

Zelenskyy a déclaré qu'il avait également invité l'Afrique du Sud à rejoindre la coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens "illégalement" déportés par la Russie.

Médiation africaine

Il y a deux ans, Ramaphosa a conduit un groupe de dirigeants africains en Russie et en Ukraine afin de persuader les deux pays d'entamer des pourparlers visant à mettre fin à la guerre, qui entre maintenant dans sa troisième année.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a fait des milliers de morts et des millions de déplacés.

La mission de paix des dirigeants africains, composée de six dirigeants et de représentants de chefs d'État, s'est rendue à Kiev pour rencontrer Zelenskyy et à Saint-Pétersbourg pour s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine.

L'année dernière, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, s'est rendu en Afrique du Sud pour des consultations politiques et pour renforcer les relations bilatérales. Il s'est entretenu avec le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, à Pretoria.

