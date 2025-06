Les autorités sud-soudanaises ont suspendu l'accès aux plateformes de médias sociaux pour une durée minimale de 30 jours après que des vidéos montrant les meurtres présumés de ressortissants sud-soudanais dans l'État soudanais d'El Gezira ont déclenché des émeutes et des vengeances meurtrières.

Le blocage a été annoncé par Napoleon Adok, directeur général de l'Autorité nationale des communications, dans une lettre datée de mercredi adressée aux fournisseurs d'accès à l'internet.

"Cette mesure fait suite aux récents bouleversements survenus au Soudan, qui ont exposé la population sud-soudanaise à des niveaux sans précédent de violence extrême par le biais de messages sur les médias sociaux", a écrit Adok dans la lettre consultée par Reuters.

Les clients des opérateurs de téléphonie mobile MTN South Sudan et Zain ne pourront pas accéder à Facebook, TikTok et à d'autres plateformes pendant une période maximale de 90 jours, ont déclaré les entreprises dans des communiqués publiés mercredi.

Scènes de pillage

Au moins 16 ressortissants soudanais ont été tués la semaine dernière lorsque des émeutes ont éclaté à Juba, la capitale du Sud-Soudan, et ailleurs dans le pays.

Dans plusieurs villes, des jeunes ont pillé et vandalisé des magasins appartenant à des ressortissants soudanais et ont brûlé plusieurs maisons, selon la police, en représailles à ce qu'ils estiment être l'implication de l'armée soudanaise et de groupes alliés dans les tueries d'El Gezira.

L'armée soudanaise a condamné ce qu'elle a qualifié de "violations individuelles" à El Gezira.

