Oando Plc, fournisseur nigérian de solutions énergétiques coté à la Nigerian Exchange Limited et à la Bourse de Johannesburg, a annoncé que sa filiale en amont, Oando Energy Resources (OER), s’est vue attribuer l’exploitation du bloc KON 13, situé dans le bassin terrestre de Kwanza en Angola.

Selon une déclaration de la secrétaire de la société Oando Energy Resources, Ayotola Jagun, l’attribution du bloc Kon 13 fait suite à un processus d’appel d’offres mené par l’Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants d’Angola.

Les ressources prospectives de ce bloc sont estimées entre 770 et 1 100 millions de barils de pétrole.

"Avec une participation de 45%, OER assumera le rôle d’opérateur pour le développement du bloc, aux côtés de ses partenaires Effimax (30%) et Sonangol (15%)", a-t-elle précisé.

OER est une filiale en amont entièrement détenue par Oando, avec des participations dans 14 actifs pétroliers et gaziers, comprenant des activités d’exploration, de développement et de production, tant onshore qu’offshore au Nigéria et à São Tomé et Príncipe.

