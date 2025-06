L'Union africaine exhorte le nouveau président américain Donald Trump à revenir sur sa décision de retirer Washington de l'Organisation mondiale de la santé.

Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré qu'en tant que membre de l'organisme mondial de la santé, les États-Unis ont joué un rôle "crucial dans l'élaboration des instruments et des normes mondiales de l'OMS en matière de sécurité sanitaire et de bien-être au cours des sept dernières décennies."

Le décret qui officialise le retrait des États-Unis de l'agence de santé de l'ONU cite plusieurs raisons pour ce retrait, notamment la "mauvaise gestion" par l'OMS de la pandémie de COVID-19 et d'autres crises sanitaires mondiales, son "incapacité" à mettre en œuvre les réformes urgentes nécessaires et son "manque d'indépendance face à l'influence politique indue" des États membres.

Mahamat a rappelé dans une déclaration que les États-Unis ont été un « soutien précoce et solide » des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, l'agence de l'UA pour les urgences de santé publique, qui collabore avec l'OMS pour faire face aux pandémies.

Exprimant l'espoir que le gouvernement américain reviendra sur sa décision, Mahamat a indiqué que : "Aujourd'hui, plus que jamais, le monde dépend de l'OMS pour remplir son mandat, qui est d'assurer la sécurité de la santé publique mondiale en tant que bien commun partagé."

L'OMS, créée le 7 avril 1948, est une organisation composée de 194 États membres. L'organisation mondiale de la santé opère dans plus de 150 sites répartis dans six régions et est responsable de la santé publique mondiale.