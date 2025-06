Un homme s’est immolé par le feu près d’une synagogue à Lafayette, un quartier du centre-ville de Tunis, avant d’être neutralisé par un membre des forces de l’ordre, a déclaré vendredi le ministère tunisien de l’Intérieur.

Dans un communiqué succinct consulté par Anadolu, le ministère de l’Intérieur a précisé qu’’’un individu dans le quartier Lafayette à Tunis, s'est immolé par le feu et s'est rué directement sur un membre des force de l’ordre’’.

L’assaillant ‘’a été abattu par un autre membre des forces de l’ordre intervenu pour protéger son collègue, qui a subi des brûlures et a ensuite été transporté à l’hôpital’’, précise le communiqué.

Lire aussi : Tunisie : Un footballeur s’immole par le feu à Haffouz

‘’Un citoyen se trouvant à proximité du lieu de l’incident a également été touché et transféré à l’hôpital. Son état est stable’’, ajoute le département de l’Intérieur soulignant que ‘’l’assaillant a été identifié et souffrait de troubles psychologiques’’.

Sur des vidéos filmées par des témoins oculaires et relayées sur les réseaux sociaux, on voit un homme qui s'est immolé par le feu près de la synagogue du quartier Lafayette courir dans tous les sens. On entend également des coups de feu ainsi que des cris de passants et de riverains.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp