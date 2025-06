Le latéral droit anglais Kyle Walker a été prêté par Manchester City à l'AC Milan jusqu'à la fin de la saison 2024-25, ont annoncé les deux clubs vendredi.

"L'AC Milan est heureux d'annoncer la signature du prêt de Kyle Andrew Walker de Manchester City FC, avec une option d'achat", a déclaré l'AC Milan dans un communiqué.

"Meilleure version de môi-même"

Le défenseur de 34 ans est un joueur clé de Manchester City depuis qu'il a quitté Tottenham Hotspur pour 62,6 millions de dollars en 2017.

Il a fait 319 apparitions sous les couleurs des Sky Blues, marqué six buts et aidé le club à remporter 17 trophées majeurs, dont six titres de Premier League et la Ligue des champions 2023 en sept saisons et demie.

Walker a exprimé sa gratitude dans un post Instagram pour son temps passé à City.

"Signer pour ce club incroyable en 2017 était un rêve devenu réalité. Jouer aux côtés des meilleurs joueurs m'a poussé à être la meilleure version de moi-même. Votre soutien indéfectible ne sera jamais oublié", a-t-il ajouté.

Le latéral portera le numéro 32 avec l'AC Milan.

On ne sait pas encore s'il sera aligné lors du match de Serie A de dimanche contre Parme.

L'AC Milan est actuellement huitième au classement de la Serie A, à huit points de la Lazio, quatrième, et à 19 points du leader actuel, Naples.

