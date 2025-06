L'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe, le trafiquant de cocaïne Jos Leijdekkers, vit en Sierra Leone depuis au moins six mois, a déclaré vendredi à Reuters un porte-parole du parquet néerlandais.

Leijdekkers, âgé de 33 ans, a été condamné par contumace à 24 ans de prison le 25 juin par un tribunal de Rotterdam pour avoir passé en contrebande plus de 7 tonnes de cocaïne, et est l'un des hommes les plus recherchés des Pays-Bas.

"La priorité absolue de la police et des procureurs est de le faire venir aux Pays-Bas pour qu'il y purge sa peine. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir à cet égard, mais nous ne pouvons pas faire d'autres commentaires en raison de l'enquête en cours", a affirmé Wim de Bruin.

Le procureur général des Pays-Bas a placé le trafiquant de drogue Jos Leijdekkers, également connu sous les noms de “Bolle Jos” et de “El Presidente”, sur la liste Nationale Opsporingslijst (equivalent des “most wanted” belges).

Les autortiés néerlandaises ont 75.000 euros à tout personne qui aidera à son arrestation.

Leijdekkers est considéré comme l’un des principaux acteurs du commerce, de l’importation et de l’exportation de cocaïne à grande échelle, tant aux Pays-Bas qu’en Belgique.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp