Par Charles Mgbolu

À première vue, la station de ski de montagne de Davos, nichée dans le canton suisse des Grisons, semble être l'antithèse d'un environnement professionnel typique.

Le temps semble s'être arrêté dans cette merveille hivernale idyllique, dépourvue de toute agitation, alors que des visiteurs du monde entier viennent explorer ses nombreux charmes alpins à leur propre rythme.

Mais ce n'est pas pour cela que Davos fait les gros titres chaque année. Depuis 1971, le lieu de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) est l'épicentre d'un discours engagé couvrant les secteurs et les questions qui façonnent les agendas mondiaux, régionaux et industriels.

Le WEF 2025, qui a pour thème « La collaboration à l'ère de l'intelligence », accueille actuellement l'élite politique et économique mondiale, dont de nombreux noms éminents d'Afrique.

La réunion du 20 au 24 janvier a rassemblé environ 3 000 participants, dont 350 chefs de gouvernement et 60 chefs d'État et de gouvernement d'environ 130 pays.

Parmi les représentants africains figurent le président sud-africain Cyril Ramaphosa, son homologue Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud.

L'Égypte est représentée par le Premier ministre Mostafa Madbouli et le Nigeria par le vice-président Kashim Shettima.

Question de priorités

L'un des doutes persistants associés à ce rassemblement annuel à Davos concerne la pertinence du WEF pour les économies individuelles, en particulier celles de l'Afrique.

La question qui revient souvent à propos du sommet est la suivante : "Les conversations qui ont lieu dans des forums tels que le WEF sont-elles pertinentes pour les économies individuelles ? Les discussions dans les forums tels que le WEF sont-elles en phase avec les réalités auxquelles sont confrontées de nombreuses économies en Afrique et ailleurs" ?

Alors que les discussions de cette année se sont concentrées sur les implications de l'intelligence artificielle (IA), une école de pensée estime que le sujet n'est peut-être pas au premier plan des préoccupations immédiates de nombreuses nations africaines.

Ces analystes estiment que les dirigeants africains doivent optimiser leur présence à ces réunions de haut niveau et ne pas être "gaspilleurs".

"Davos n'est pertinent que lorsque les dirigeants africains apprennent à s'intégrer correctement et à positionner fermement l'Afrique en vue d'une croissance économique positive", explique Jide Pratt, expert nigérian en développement économique et commercial, à TRT Afrika.

"Si, en tant que dirigeant africain, je peux conclure une affaire à Davos parce que la personne avec laquelle je veux négocier y sera présente, alors cette conférence est très pertinente".

Pratt insiste également sur le fait que les dirigeants africains doivent impérativement présenter un front uni sur la scène internationale.

"Ils doivent apprendre à se coordonner et à synchroniser leurs plans. Par exemple, ils doivent s'interroger sur les raisons pour lesquelles des blocs comme le G12 ont été formés. Examinez comment les nations d'un groupe particulier projettent et défendent toujours un programme commun dans le dialogue mondial", explique-t-il.

Ce sentiment fait écho à l'appel lancé depuis longtemps en faveur d'une plus grande unité africaine dans les forums internationaux.

L'art de l'optimisation

Malgré ces appels répétés, le message semble toujours se perdre dans la traduction. Pratt prévient que le WEF de cette année ne produira probablement que des bénéfices limités pour l'Afrique si les nations continuent à poursuivre des agendas individuels.

Le Sud-Africain Ramaphosa, par exemple, a déclaré qu'il profiterait de l'occasion pour promouvoir les objectifs de la présidence du G20 de son pays, notamment l'ajout de valeur aux ressources minérales à la source plutôt que l'exportation de matières premières.

"En tant que G20, nous avons besoin d'efforts délibérés et coordonnés pour nous concentrer sur une croissance inclusive basée sur un commerce et des investissements réactifs afin d'augmenter les revenus des nations pauvres et des plus pauvres de la société et d'assurer un accès égal aux opportunités, en particulier pour les femmes et les jeunes".

Pour sa part, le vice-président du Nigeria, Shettima, a invité les investisseurs à "profiter sans entrave du climat d'investissement croissant du Nigeria pour exploiter les opportunités illimitées du pays et du continent africain".

Pratt souligne que les objectifs individuels affaiblissent tout programme à l'échelle du continent.

"C'est une question d'intentionnalité. En tant que dirigeant africain, je me rendrai à cette conférence avec la fin en tête. Quelle est cette finalité pour moi ? Je veux voir un développement de l'industrialisation et une augmentation de la productivité à l'échelle du continent. Je veillerai à ce que les bases de ces objectifs soient jetées avant de quitter le sommet", a-t-il déclaré.

Dans son discours à Davos, le président Ramaphosa a évoqué l'importance de la coopération mondiale en tant que "fondement de la civilisation humaine et du progrès".

Toutefois, le point crucial soulevé par les analystes demeure : En l'absence de coopération interne et d'alignement entre les dirigeants africains pour définir des buts et des objectifs communs, des rencontres comme Davos risquent de devenir de simples "talk-shows".

