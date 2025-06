Par Ashfaq Zaman

La décision du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, de mettre fin à la vérification indépendante des faits sur ses plateformes pourrait bien être une tentative de construire une relation sans friction avec le nouveau président des États-Unis.

En effet, Zuckerberg a rejoint Elon Musk de Tesla, Sam Altman d'OpenAI, Jeff Bezos d'Amazon et Tim Cook d'Apple dans leur présence obséquieuse à l'investiture de Donald Trump. Au-delà de cette démonstration d'allégeance, les politiques de la Silicon Valley signalent plus largement le désir d'une alliance confortable entre la nouvelle présidence et la Big Tech.

Cependant, Zuckerberg et le reste de la classe des « Tech Bro » doivent comprendre que leurs politiques de contenu ont des implications qui s'étendent bien au-delà du zeitgeist culturel et politique américain.

Donner la priorité à la commodité des entreprises a des conséquences dangereuses pour les individus et les États du monde entier, en particulier dans les pays du Sud.

Depuis longtemps, les pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est ne sont guère plus qu'un pis-aller pour les grandes entreprises technologiques. C'est d'autant plus étonnant que, selon les documents déposés par Facebook auprès de la SEC, 72 % de sa base d'utilisateurs se trouve en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe.

Prenons l'exemple du scandale Cambridge Analytica. Nous savons que, grâce à Facebook, la technologie numérique de niveau militaire de Cambridge Analytica a pu dépeindre de fausses images des réalités politiques à travers le monde en développement, et changer le résultat de dizaines d'élections.

Paradoxalement, en s'immisçant dans les élections au Kenya et au Nigéria, par exemple, Cambridge Analytica n'a fait qu'entraîner son algorithme avant les « vraies élections » de 2016 - les élections américaines et le vote du Brexit - où les Britanniques ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. En bref, des électorats entiers ont été traités comme des rats de laboratoire sous la surveillance de Meta.

Désinformation au niveau de l'État

Même avant que Meta ne décide récemment de supprimer ses vérificateurs de faits tiers, ses plateformes avaient été utilisées par des États-nations pour lancer des campagnes de désinformation délibérées contre leurs voisins et rivaux.

Dans mon pays d'origine, le Bangladesh, nous en avons fait l'expérience directe. Dans le sillage de la révolution nationale et de la chute de l'ancien Première ministre Sheikh Hasina, notre pays a été victime d'une campagne de désinformation ciblée, qui a largement proliféré sur les médias sociaux.

Comme beaucoup de campagnes de désinformation, celle-ci semble s'être appuyée sur le brouillard de chaos provoqué par le départ de Hasina pour colporter un récit destiné à ternir la réputation du Bangladesh et à inspirer la peur à ses populations minoritaires.

Pendant la révolution, il est vrai qu'il y a eu des attaques contre des postes de police. Il y a également eu (très peu) de cas de violence à l'encontre des minorités. Cependant, les racines de ces violences n'étaient pas raciales, contrairement à ce qu'affirment certains comptes de médias sociaux liés à l'État. Il s'agissait plutôt de droits fonciers et de désaccords personnels.

Prenons l'exemple du festival Durga Puja en octobre, la plus grande fête hindoue du Bangladesh. Les célébrations de la Puja se sont déroulées sans aucune forme de violence majeure ou notable. Cependant, au moins 14 rumeurs ont été diffusées sur les réseaux sociaux entre le 6 et le 12 octobre. Selon l'organisation bénévole de vérification des faits Rumor Scanner, toutes les rumeurs étaient basées sur des vidéos anciennes ou modifiées d'autres pays.

Il ne s'agit pas d'incidents isolés. L'analyse de la plateforme de renseignement Blackbird.Ai a révélé et démenti des images trafiquées, diffusées par des partisans de certains intérêts sur les médias sociaux, d'un incendie dans la maison du capitaine de cricket bangladais, de femmes hindoues retenues en captivité et de vidéos d'incendies dans des restaurants, entre autres.

Bien qu'il soit difficile de déterminer la cause et l'effet exacts de la désinformation, le fait qu'il y ait autant d'informations trompeuses contribue sans aucun doute à la confusion et au chaos.

Ces types d'attaques narratives ne sont pas nouveaux. Une campagne antérieure de 15 ans, appelée « Chroniques indiennes », avait pour but de saper les États voisins et de servir des intérêts géopolitiques en influençant les organisations internationales par le biais d'au moins 750 fausses nouvelles diffusées dans 119 pays.

En fait, selon le rapport 2024 Global Risk Report du Forum économique mondial, le risque d'attaques narratives en provenance de cette région est l'un des plus élevés au monde.

L'information comme arme

Ces messages sur les médias sociaux et ces articles de fausses nouvelles ont été autorisés à proliférer sur les médias sociaux comme une traînée de poudre. Ils ne se contentent pas d'attiser le mécontentement social, ils peuvent déclencher la violence, et c'est ce qu'ils font.

Il suffit de regarder le conflit entre éleveurs et agriculteurs au Nigéria en 2018. Ces affrontements, déclenchés par des conflits de ressources liés à la désertification, ont été amplifiés en ligne par des informations trompeuses diffusées sur les médias sociaux.

Un rapport de la BBC a signalé de nombreux cas où, en l'absence d'informations officielles, des rumeurs de violence des bergers, accompagnées d'images trompeuses, ont été partagées des milliers de fois sur Twitter, (devenu X). Il est difficile de faire la distinction entre la propagation de la haine en ligne et les cas de violence dans la vie réelle.

La recherche a montré que la désinformation peut être particulièrement puissante dans les régions qui souffrent d'un vide d'information. En l'absence de journalisme indépendant et de vérification des faits, les informations trompeuses diffusées sur les réseaux sociaux, délibérément ou non, peuvent combler le vide beaucoup plus rapidement et de manière plus convaincante.

De même, les rapports mis en lumière dans les « Facebook Files » suggèrent que Facebook savait que sa plateforme était utilisée pour inciter à la violence tout en ne faisant pas grand-chose pour l'empêcher.

Francs Haugen, ex-responsable de Facebook et lanceuse d'alerte à l'origine des « Facebook papers », a déclaré que l'une de ses principales motivations était la mauvaise gestion par la plateforme du flux d'informations nuisibles et d'appels à la violence pendant la guerre civile en Éthiopie.

Elle a déclaré ce qui fait froid dans le dos : « Je crains vraiment qu'un grand nombre de personnes ne meurent dans les cinq ou dix prochaines années, voire dans les vingt prochaines années, en raison de choix et d'un manque de financement ».

L'information militarisée est particulièrement dangereuse. Contrairement à l'armement traditionnel, dont l'impact et les effets collatéraux peuvent être grossièrement prédits, les effets de l'information sur l'esprit peuvent être sauvages et imprévisibles, et ils peuvent persister bien plus longtemps que prévu. De même qu'un incendie peut être maîtrisé au début, avec suffisamment de combustible, les dégâts deviennent exponentiels.

Malgré son caractère imprévisible, la désinformation est devenue un outil privilégié dans la guerre des idées. Il est notoirement difficile de remonter aux sources des campagnes de désinformation, et leur lancement est relativement peu coûteux.

La vérité est que des sites comme X et Meta sont devenus les principales sources d'information pour beaucoup ; plus de la moitié des Bangladais consomment des informations par l'intermédiaire des médias sociaux. Des études montrent qu'en Asie du Sud-Est, où le taux de pénétration de l'internet est supérieur d'environ 14 % à la moyenne mondiale, la nature non réglementée de ces plateformes augmente la facilité et le risque de diffusion de la désinformation.

Ni Meta ni X ne prennent cette responsabilité au sérieux. La vérification indépendante des faits n'était qu'un maigre rempart contre la propagation d'une désinformation pernicieuse. La suppression de tout simulacre de modération du contenu est un véritable coup d'épée dans l'eau ; c'est l'aveu que le modèle commercial de Meta prospère grâce à l'indignation et non à l'exactitude des informations.

Désinformation et violence

Dans de nombreuses régions du Sud, les sites de médias sociaux sont essentiellement un service public. Compte tenu de leurs profits mirobolants, on pourrait s'attendre à ce que ces dirigeants prennent cette responsabilité au sérieux.

Pourtant, ces plateformes sont toujours calibrées pour tirer profit de l'engagement, et rien ne stimule l'engagement comme l'indignation. La véracité ou la sécurité des informations fournies est encore moins prise en compte. Non seulement des sites comme Meta ont failli à leur responsabilité envers leurs clients, mais ils ont également permis à des annonceurs de premier plan de contourner les procédures de modération des contenus.

Cela montre que les entreprises technologiques comme Meta ne sont pas seulement peu intéressées par la régulation de leurs plateformes, mais que leur modèle économique les incite à ne pas le faire.

Les entreprises technologiques comme Meta ne sont non seulement pas intéressées par la réglementation de leurs plateformes, mais leur modèle économique les incite à ne pas le faire.

Meta doit se rappeler que son influence n'est pas seulement nationale, mais mondiale. Les médias sociaux peuvent encore être un outil puissant pour ceux qui ne s'expriment pas et ne sont pas entendus. Les changements de politique de Meta doivent refléter les besoins et les souhaits de l'ensemble de sa clientèle, au lieu de refléter simplement la musique d'ambiance des États-Unis.

Cela signifie qu'il faut veiller à ce que sa plateforme ne puisse pas être utilisée comme une arme de désinformation, mais comme un véhicule fiable, digne de confiance et impartial de discours civil. En apportant les bonnes corrections, Meta et ses semblables peuvent encore se reconstruire comme les champions de la communication sans barrière qu'ils étaient autrefois.

Si les gouvernements et la communauté internationale ne parviennent pas à se doter d'une colonne vertébrale, les cow-boys du nouveau Far West conduiront le monde si loin dans le terrier de la post-vérité que nous risquons de ne plus jamais revoir la lumière du soleil.

L'auteur, Ashfaq Zaman, est directeur du Dhaka Forum et cofondateur de CNI News.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp