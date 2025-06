Plus de 70 personnes ont été tuées lors d'une attaque de drone menée par le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) dans la ville d'El Fasher, dans l'ouest du Soudan, a déclaré samedi un gouverneur soudanais.

Le gouverneur du Darfour, Arcua Minnawi, a déclaré sur son compte X que l'attaque avait visé l'hôpital saoudien d'El Fasher, la capitale de l'État du Darfour-Nord.

« L'attaque a anéanti tous les patients du service des urgences de l'hôpital, y compris les femmes et les enfants », a-t-il ajouté.

Le gouverneur a publié sur son compte de médias sociaux des photos montrant les dégâts considérables subis par l'hôpital.

Les RSF n'ont pas commenté ce rapport dans l'immédiat.

Combats dans 13 des 18 États du Soudan

El Fasher, plaque tournante des opérations humanitaires dans les cinq États du Darfour, est un point chaud depuis le 10 mai, malgré les mises en garde de la communauté internationale contre une nouvelle escalade.

Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de sécurité soudanaises, qui a débuté à la mi-avril 2023, a coûté la vie à plus de 20 000 personnes et en a déplacé 14 millions d'autres, selon les Nations unies et les autorités locales.

Une étude réalisée par des universités américaines estime le nombre de morts à environ 130 000.

Les organisations internationales ont mis en garde contre l'aggravation de la catastrophe humanitaire, des millions de personnes étant menacées de famine et de mort en raison des pénuries alimentaires, alors que les combats se sont étendus à 13 des 18 États du Soudan.

