Seulement 21 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage de l'Institut français d'opinion publique (Ifop) publié dans le Journal de dimanche se disent satisfaites du président français Emmanuel Macron.

Sa popularité est tombée encore plus bas que lors du bras de fer de 2019 avec le mouvement des '' gilets jaunes '', qui a donné lieu à des manifestations hebdomadaires anti-Macron pendant plus d'un an. Sa popularité dans le sondage de dimanche est légèrement inférieure au score de 22 % qu'il avait obtenu en novembre.

Les personnes exprimant un mécontentement (35) ou un grand mécontentement (44) à l'égard de Macron représentent 79 % des personnes interrogées.

Depuis un sondage réalisé en décembre, la popularité de Macron a chuté de 10 % parmi les personnes âgées et les retraités, qui constituent habituellement un bastion de son soutien.

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 2 001 personnes âgées de plus de 18 ans entre le 15 et le 23 janvier.

