L'accident s'est produit le long de la voie express Enugu-Onitsha, dans l'État d'Enugu (sud-est), après que le camion-citerne, chargé d'essence, a perdu le contrôle et percuté 17 véhicules, avant de prendre feu, a indiqué le Corps fédéral de sécurité routière du Nigeria dans un communiqué publié samedi soir.

En l'absence d'un système ferroviaire efficace pour le transport des marchandises, les accidents mortels de camions sont fréquents sur la plupart des routes principales du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique.

Au début du mois, 98 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne dans le centre-nord du Nigeria, près de la région de Suleja, dans l'État du Niger, après que des personnes ont tenté de transférer de l'essence d'un camion-citerne accidenté dans un autre camion à l'aide d'un groupe électrogène. Des passants se trouvaient sur les lieux pour récupérer de l'essence.

Les autorités ont alors lancé une campagne nationale contre l'écopage de l'essence des camions-citernes accidentés et contre d'autres pratiques pouvant entraîner la mort.

''Les accidents de camions-citernes ne doivent pas entraîner la perte de vies humaines '', a déclaré Lanre Issa-Onilu, directeur général de l'Agence nationale d'orientation, l'organisme chargé de communiquer la politique du gouvernement, lors d'un événement proche de la région de Suleja samedi.

Les prix de l'essence sont montés en flèche depuis que le gouvernement du président Bola Tinubu a supprimé les subventions, il y a plus d'un an, afin de canaliser les ressources vers des objectifs de développement plus importants.

Toutefois, cette politique a entraîné des difficultés pour les habitants. Il est courant au Nigeria de ramasser l'essence d'un camion-citerne tombé à terre, car certains l'utilisent ou la vendent.