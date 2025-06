Le décor est officiellement planté pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, le tirage au sort final ayant révélé des matches de phase de groupe passionnants.

Le Maroc, pays hôte, débutera le tournoi dans le groupe A contre les Comores, donnant ainsi le ton d'une compétition qui promet d'être passionnante.

Le tirage au sort, effectué au Théâtre national Mohammed V de Rabat, a réparti les 24 équipes qualifiées en six groupes de quatre. Voici la répartition des groupes :

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Egypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

Groupe F : Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique

Principaux matchs et rivalités

On aura droit à des affiches alléchantes en phases de groupes :

Le groupe B sera le théâtre d'un derby nord-sud-africain entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, en tête d'une rencontre prometteuse et à fort enjeu entre deux des géants du football du continent. L'Angola et le Zimbabwe tenteront de créer la surprise et de marquer les esprits.

Le groupe C verra s'affronter le Nigeria et la Tunisie, tous deux dotés d'un solide passé footballistique, tandis que l'Ouganda et la Tanzanie ajouteront une touche d'Afrique de l'Est à ce groupe, créant ainsi des confrontations intrigantes.

Le groupe F nous offre un choc de titans entre la Côte d'Ivoire, championne en titre, et le Cameroun, quintuple champion d'Afrique. Le Gabon et le Mozambique tenteront de perturber l'ordre établi.

Les Lions de l'Atlas ouvrent le bal

En tant que pays organisateur, le Maroc aura l'obligation de bien figurer. Le match d'ouverture contre les Comores sera un test crucial de la préparation des Lions de l'Atlas au tournoi.

Le public marocain apportera sans aucun doute son soutien, mais les Comores chercheront à s'imposer sur la scène continentale.

L'enthousiasme de la CAF

Le président de la CAF, Patrice Tlhopane Motsepe, a exprimé sa gratitude au roi du Maroc pour son soutien au football africain.

Il a proclamé avec confiance que la CAN 2025 au Maroc sera "la plus divertissante et la plus excitante des CAN" à ce jour. Cette déclaration laisse présager un tournoi de grande qualité, riche en rebondissements, en émotions et en moments inoubliables.

Les groupes étant désormais déterminés, l'anticipation de la CAN 2025 atteint des sommets. Les fans d'Afrique et du monde entier attendent avec impatience le coup d'envoi le 21 décembre 2025, prêts à assister au meilleur du football africain.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp