L’Algérie et la Tunisie ont réaffirmé, ce lundi, leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique. Cet engagement a été réitéré à l’occasion de la visite, à Alger, du ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, reçu en audience par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

"Cette rencontre a été une occasion pour le président de la République d’exprimer la volonté de l’Algérie et des autorités tunisiennes de renforcer le partenariat stratégique entre nos deux pays dans divers domaines", a affirmé le chef de la diplomatie tunisienne dans une déclaration à la presse à l’issue de cette audience.

Selon lui, Abdelmadjid Tebboune a souligné, à cette occasion, "la nécessité de mettre en place un plan d’action efficace et ambitieux visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines prioritaires pour les deux pays, en vue de réaliser nos ambitions communes, le développement, la solidarité et la sécurité pour nos deux peuples".

Mohamed Ali Nafti a insisté sur "la profondeur des relations fraternelles et historiques entre la Tunisie et l’Algérie ainsi que la volonté des autorités tunisiennes de les renforcer".

Accords signés

Avant de rencontrer le chef de l’État algérien, le ministre tunisien s’est entretenu avec son homologue algérien, Ahmed Attaf. Les discussions, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères ont porté "sur les voies et moyens à même de consolider la coopération et le partenariat solidaire dans des secteurs vitaux prioritaires pour les deux parties, notamment l’énergie, la sécurité alimentaire et hydrique, le transport, le commerce et la migration irrégulière".

L’Algérie et la Tunisie ont, rappelons-le, enclenché, depuis 2021, une nouvelle phase de coopération et de partenariat. Les deux pays ont signé un nombre important d’accords visant à élargir et à consolider les domaines de coopération et de partenariat au bénéfice des deux pays. Ces accords concernent plusieurs secteurs, dont ceux de la Justice, de l’Environnement, de l’Énergie, de la Pêche, des start-up, de l’Industrie pharmaceutique et le développement des zones frontalières.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp