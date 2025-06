Les autorités congolaises ont interdit les manifestations à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à la suite de violentes protestations visant plusieurs ambassades, dont celles de la France et des États-Unis.

Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, dans une allocution en direct à la nation mardi soir, a déclaré que la décision avait été prise en réponse à des manifestations violentes visant plusieurs ambassades.

Bumba a indiqué que l'interdiction prendrait effet mercredi et a exhorté les citoyens à reprendre leurs activités normales et à mener leurs affaires librement.

Kinshasa pointe le Rwanda, Kigali nie

À la suite des violentes manifestations de mardi, les États-Unis ont fermé leur ambassade à Kinshasa et ont demandé aux Américains de quitter le Congo.

Séparément, dans une vidéo publiée sur les médias sociaux mardi, le vice-ministre de l'intérieur du Congo, Eugénie Kamba, a accusé le Rwanda d'être responsable des attaques contre les ambassades dans la capitale, ce qu'il a rejeté.

Cessez-le-feu immédiat

Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a eu un entretien téléphonique avec le président rwandais Paul Kagame mardi, l'exhortant à un cessez-le-feu immédiat dans l'est du Congo, selon sa porte-parole Tammy Bruce.

Rubio a souligné que les États-Unis étaient « profondément troublés par l'escalade du conflit en cours dans l'est de la RDC, en particulier par la chute de Goma aux mains du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda ».

Rubio a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'est du Congo et à ce que toutes les parties respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale.

Dans un message publié sur X, Kagame a déclaré que les discussions avec Rubio avaient été « productives sur la nécessité d'assurer un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et de s'attaquer aux causes profondes du conflit une fois pour toutes ».

Des Casques bleus tués

Le groupe rebelle M23, qui serait soutenu par le Rwanda, a intensifié son offensive dans l'est du Congo, capturant des villes clés et avançant vers Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu.

Depuis la semaine dernière, au moins 42 personnes, dont 17 soldats de la paix étrangers, ont été tuées à Goma et des centaines d'autres ont été blessées lors des affrontements entre l'armée congolaise et les forces rebelles.

Le Rwanda affirme qu'au moins neuf de ses ressortissants ont été tués lors d'un échange de coups de feu transfrontalier à partir de Goma.

Qui contrôle Goma ?

Entre-temps, la ministre des Affaires étrangères du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a déclaré mardi au Conseil de sécurité des Nations unies que plus de 100 personnes avaient été envoyées dans des centres de santé ces derniers jours, que plus de 500 000 personnes avaient été déplacées et que la situation humanitaire s'était encore détériorée.

Au milieu des rapports contestés sur le contrôle de la ville de Goma, un fonctionnaire congolais a déclaré au Conseil de sécurité que les forces gouvernementales, soutenues par l'ONU et les forces de maintien de la paix de la région de l'Afrique australe, « continuent de se battre courageusement à Goma ».

Kinshasa et M23 se rejettent la responsabilité

Le groupe M23 affirme que son combat est également motivé par des griefs concernant une discrimination présumée à l'encontre des communautés tutsies de la région.

Ils affirment que le gouvernement congolais n'a pas répondu à leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne leur sécurité et leur intégration dans l'armée nationale.

Le gouvernement congolais, quant à lui, accuse le M23 de déstabiliser la région avec un soutien extérieur, principalement du Rwanda voisin.

