Le gouvernement algérien a exprimé, mardi, sa "ferme protestation" contre les traitements réservés aux ressortissants algériens au niveau des aéroports de Paris, en France.

Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre algérien des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib, a convoqué, à cet effet, l’ambassadeur de France en Algérie.

Atteinte à la dignité

"L’Algérie relève avec une profonde préoccupation les témoignages concordants d’un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la Police aux Frontières au niveau des aéroports de Roissy Charles-De-Gaulle et d’Orly", a indiqué un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères.

Selon la même source, la convocation du diplomate français était "pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien face à de tels agissements totalement inadmissibles".

"Il a également affirmé le rejet catégorique de l’Algérie de toute atteinte, de quelque manière que ce soit, à la dignité de ses citoyens, ou de les instrumentaliser à des fins de pression, de provocation ou de tentative d’intimidation à l’encontre de leur pays", a ajouté le communiqué.

Pratiques inacceptables

Sofiane Chaib, lit-on dans le même document, "a demandé à l’ambassadeur d’informer son gouvernement de la nécessité de prendre toutes les mesures indispensables, afin qu’il soit mis fin, sans délai, à ces agissements et pratiques inacceptables qui déshonorent le gouvernement français".

Des médias algériens ont rapporté, ce matin, des témoignages de voyageurs algériens qui ont fait part de « changement soudain du comportement des agents de la police des frontières en France à l’égard des algériens, soumis à un contrôle strict et long ».

Pour ces témoins, ce changement d’attitude de la PAF française « est lié à l’état des relations politiques entre les deux pays, marquées par une vive tension ».

Tensions diplomatiques

Pour rappel, les relations entre l’Algérie et la France se sont gravement dégradées depuis l’été dernier. Protestant contre l’alignement du président Français, Emmanuel Macron, sur la position marocaine concernant la question du Sahara Occidental, le chef de l’Etat algérien a retiré l’ambassadeur d’Algérie à Paris.

Les rapports entre les deux pays se sont détériorés encore ces dernières semaines. Les déclarations des ministres français des Affaires étrangères et de l’Intérieur suite à l’affaire de l’emprisonnement de l’écrivain algéro-français, Boualem Sansal.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp