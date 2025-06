Par Pauline Odhiambo

Dans la communauté ashanti matrilinéaire du Ghana, la naissance d'un enfant est annoncée par une formule de politesse qui rend compte comme peu d'autres choses de la complexité de la maternité.

« Afri Emo », qui signifie “félicitations pour être sorti d'une situation difficile”, est une reconnaissance de ce que les femmes endurent pour apporter au monde la joie vivante, florissante et palpitante d'un nouveau-né.

Malheureusement, la fin n'est pas toujours heureuse pour certaines femmes des zones rurales du Ghana, où l'accès aux soins maternels de base est limité, ce qui entraîne un fort taux de mortalité post-natale.

Edmund Atweri, infirmier communautaire de 36 ans et directeur exécutif de l'ONG Divine Mother and Child Foundation, a pour mission de fournir des soins de santé essentiels aux futures mères dans certaines des régions les plus reculées du Ghana.

« Nous nous rendons dans les communautés rurales pour fournir des services d'échographie gratuits aux femmes enceintes qui n'en ont pas les moyens. Dans certaines de ces communautés, l'hôpital le plus proche se trouve à plusieurs kilomètres de l'endroit où elles vivent », explique Edmund.

Armé d'un appareil d'échographie portable, Edmund se rend souvent dans les zones rurales à bord de son véhicule personnel pour examiner les femmes enceintes.

« Les routes menant à ces endroits sont assez accidentées, ce qui m'oblige parfois à me garer en dehors de la route lorsque le chemin devient inaccessible en voiture. Je prends alors une moto ou un bateau pour le reste du trajet si je me rends dans les villages insulaires », dit-il.

« Je me sens obligé de faire ces voyages parce que je connais la situation critique des femmes et qu'elles ont désespérément besoin de services d'échographie ».

Échographies préventives

L'échographie est utilisée pendant la grossesse pour vérifier le développement du bébé, la présence de grossesses multiples et d'éventuelles anomalies.

Bien que ces examens ne soient pas précis à 100 %, ils présentent l'avantage d'être non invasifs, indolores et sans danger pour la mère et l'enfant à naître.

Malgré le besoin évident d'examens préventifs, les installations d'échographie ne sont malheureusement pas courantes dans de nombreuses régions sous-développées. La plupart des futures mères y recourent à des méthodes traditionnelles pour leurs besoins en matière d'accouchement.

Selon un rapport de l'USAID datant de 2024, 18 % de tous les décès au Ghana sont des décès maternels et infantiles évitables.

En 2023, le taux de mortalité maternelle au Ghana était en moyenne de 243 décès pour 100 000 femmes. Ce chiffre a légèrement diminué pour atteindre 240 l'année dernière. Les projections pour 2025 et 2026 sont respectivement de 237 et 234.

Sages-femmes traditionnelles

Comme beaucoup de personnes nées dans les zones rurales du Ghana, Edmund s'estime chanceux d'avoir échappé aux complications de l'accouchement.

« Je suis née dans un petit village sous les soins d'une sage-femme traditionnelle. En grandissant là-bas, j'ai vu des dizaines de futures mères se rendre chez la même personne. J'ai été choqué de voir que certaines de ces femmes s'y rendaient alors qu'elles avaient des saignements excessifs et que certaines d'entre elles mouraient pendant l'accouchement », se souvient-il.

« C'est ce qui m'a poussé à étudier les soins infirmiers. Je voulais donner aux femmes et aux enfants de meilleures chances de survie ».

Pendant sa formation, Edmund s'est spécialisé dans les soins infirmiers communautaires afin de pouvoir fournir des soins maternels essentiels aux communautés marginalisées.

Complications de grossesse

Depuis qu'il travaille comme infirmier, Edmund a été le témoin direct des effets dévastateurs des complications liées à la grossesse.

« L'un des moments que je n'oublierai jamais, c'est lorsque nous nous sommes rendus dans le district d'Atiwa, dans l'est du Ghana. Nous avons rencontré une femme enceinte d'environ sept mois. Elle avait été informée lors d'un précédent examen qu'elle allait avoir des jumeaux. Lorsque nous l'avons examinée, il s'est avéré que les jumeaux étaient morts dans l'utérus. Les fœtus avaient commencé à se décomposer », raconte-t-il.

Cette découverte a été particulièrement dévastatrice pour tout le monde en raison de ce qui l'avait précédée.

« Quelques instants avant le scanner, la femme nous a expliqué avec enthousiasme qu'elle avait déjà acheté des vêtements pour ses enfants à naître. Le chagrin brut sur son visage lorsqu'elle a appris que les bébés étaient morts me hante », confie l'infirmier commautaire.

Pendant l'accouchement et même au début de la grossesse, de nombreuses femmes des zones rurales du Ghana se déplacent en moto. Ces trajets en moto sur des routes branlantes causent beaucoup de dommages à certaines femmes au début et à la fin de leur grossesse.

« À environ trois mois de ma troisième grossesse, je me suis rendue au marché pour acheter de la nourriture et j'ai fait un tour en moto sur le chemin du retour. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais des saignements », raconte Adwoa Boagye, 32 ans.

« Le gynécologue que j'ai consulté m'a fait passer un scanner pour s'assurer que le bébé allait bien. Il m'a ensuite conseillé d'éviter de conduire des motos lorsque j'étais enceinte. J'ai suivi son conseil et j'ai accouché quelques mois plus tard sans aucune complication », se souvient-elle.

Projet de soins de santé

Edmund est déterminé à améliorer les possibilités de soins de santé maternelle pour les femmes qui n'ont pas les moyens de se les offrir, y compris des moyens de transport plus sûrs pour les femmes enceintes dans les zones rurales du Ghana.

Il compte sur le financement du ministère ghanéen de la Santé, des donateurs individuels et des partenaires associés de son ONG.

Bien qu'il ait réalisé des progrès significatifs, il reste encore beaucoup à faire pour combler le fossé en matière de soins de santé maternelle.

« Même si nous proposons des échographies gratuites, de nombreuses femmes doivent encore se rendre à l'hôpital pour effectuer des tests de laboratoire et un suivi de routine. J'ai l'intention de combiner tous ces services afin d'obtenir des rapports médicaux plus complets et d'acquérir un véhicule officiel pour faciliter le transport », explique Edmund, qui a reçu de nombreux prix pour son activisme.

« Je suis motivée pour en faire plus parce que je veux m'assurer que les décès maternels que j'ai vus dans mon enfance ne se produisent pas à notre époque ».

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp