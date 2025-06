Par Dayo Yusuf

En 2011, les Kényans ont été plongés dans le deuil à la suite du décès de l'une des personnalités les plus en vue du pays, la professeure Wangari Maathai.

Mais ils étaient loin de se douter qu'une nouvelle encore plus choquante allait suivre.

La lauréate du prix Nobel de la paix a demandé dans son testament que sa dépouille soit incinérée dans un four électrique.

Sa décision a déclenché un débat national, mettant en lumière les croyances culturelles et religieuses profondément ancrées qui entourent la mort au Kenya et dans une grande partie de l'Afrique.

Dans une société où l'enterrement est souvent considéré comme l'ultime acte de respect envers le défunt, le choix de Mme Maathai a été perçu comme non conventionnel.

L'évêque Mark Kariuki, de la Deliverance Church Kenya, a été cité dans le Nation Newspaper, un quotidien local kenyan, comme ayant déclaré que, bien que la crémation ne soit pas directement interdite dans la Bible, elle est désapprouvée par les fidèles.

Toutefois, l'évêque Mark a déclaré que la façon dont le corps physique finit n'était pas le cœur du problème. "Ce qui compte le plus, c'est votre relation avec Dieu", a-t-il déclaré.

La dignité dans la mort

Au Kenya et dans la plupart des régions d'Afrique, les cérémonies d'enterrement ne sont pas seulement une tradition, mais un acte communautaire qui honore les ancêtres et maintient la continuité culturelle.

Dans la plupart des cas, les sépultures ont un caractère encore plus sacré, car elles symbolisent le lien physique entre les vivants et les morts.

En revanche, la crémation, souvent perçue comme étrangère ou taboue, a toujours été rejetée par la plupart des communautés africaines.

De nombreuses personnes, en particulier les anciennes générations, considèrent la crémation comme une tendance poussée par le monde occidental.

De nombreux Africains continuent de considérer la question de la vie et de la mort avec le plus grand respect et, dans certains cas, avec sainteté.

Par exemple, la plupart des chrétiens d'Afrique continuent d'enterrer leurs proches décédés, au lieu de la culture rampante de la crémation.

Pour les musulmans, la crémation est un non absolu. Ustadh Shaaban Omar, un imam de Nairobi, affirme que l'islam protège la dignité d'une personne, y compris dans la mort.

"Lorsque quelqu'un meurt, il ne peut rien faire pour lui-même. Notre religion nous enseigne qu'il est de notre devoir, en tant que communauté autour de lui, de nous assurer qu'il n'est pas humilié, dégradé ou abusé de quelque manière que ce soit", explique Ustadh Shaaban à TRT Afrika.

Une question pressante

"Nous devons lui donner un enterrement digne et faire en sorte que ce soit aussi rapide et facile que possible", ajoute-t-il.

"La crémation n'est en aucun cas autorisée. Nous pensons que lorsqu'une personne meurt, elle peut encore entendre et sentir le moindre contact. Imaginez que l'on brûle un corps mort, c'est comme si l'on brûlait quelqu'un de vivant", insiste -t-il.

Cependant, le raisonnement de la professeure Maathai offre une autre perspective. En tant qu'écologiste de toujours, elle considère la crémation comme un choix pratique et écologique, qui s'inscrit dans le cadre de son plaidoyer en faveur d'un environnement durable.

"Pourquoi devrais-je occuper une terre dans la mort alors que j'ai passé ma vie à la protéger", aurait-elle affirmé.

Sa décision a poussé de nombreux Kényans à se confronter aux réalités de l'urbanisation et à l'évolution des modes de vie, qui remettent de plus en plus en question les pratiques funéraires traditionnelles.

Dans les centres urbains, comme Nairobi, l'espace funéraire est devenu un problème pressant. Les cimetières sont surpeuplés et les terrains pour en construire de nouveaux sont limités et coûteux.

Maintenir les croyances

L'augmentation du coût des funérailles - cercueils, transport et cérémonies - fait peser une lourde charge financière sur les familles, ce qui pousse certaines d'entre elles à envisager d'autres solutions.

"Pour nous les Musulmans, cela n'a pas d'importance, même si quelqu'un laisse un testament indiquant qu'il souhaite être incinéré", avance Ustadh Shaaban.

"La communauté n'exécutera pas certaines instructions parce qu'elles ne sont pas conformes à notre religion et aux enseignements du Prophète Muhammad (PBUH)", ajoute-t-il.

Au Kenya, il n'existe que quelques crématoriums, dont l'un des plus remarquables se trouve dans le cimetière Lang'ata de Nairobi.

Il est peu utilisé, la plupart des clients étant des expatriés, des hindous ou des personnes inspirées par des figures comme Maathai.

Dans toute l'Afrique, la pratique est tout aussi rare, les croyances islamiques, chrétiennes ou traditionnelles continuant à maintenir l'enterrement comme pratique dominante.

