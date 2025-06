Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné une frappe aérienne israélienne qui a tué trois citoyens turcs, près de la frontière israélo-libanaise. Ces personnes étaient portées disparues alors qu’elles tentaient d’entrer illégalement en Israël.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère a confirmé que le contact avait été perdu avec les trois ressortissants turcs avant qu’ils ne soient abattus dans la frappe aérienne, et a exprimé sa profonde tristesse suite à leur mort.

“Nous implorons la miséricorde d’Allah pour nos citoyens et présentons nos condoléances à leurs familles”, peut-on lire dans le communiqué, ajoutant que des procédures sont en cours pour rapatrier leurs corps en Turquie dès que possible.

La Turquie demande la fin de l’agression israélienne

Le ministère des Affaires étrangères a condamné l’attaque dans les termes les plus forts, la qualifiant d’illégale et tenant Israël responsable de l’escalade de la violence dans la région

“Comme nous l’avons souligné à chaque occasion, Israël doit immédiatement mettre fin à ses politiques agressives qui ne tiennent pas compte de la vie humaine et exacerbent les tensions dans notre région”, poursuit le communiqué.

La Turquie a critiqué à plusieurs reprises les actions militaires d’Israël, en particulier à Gaza et dans les zones environnantes, et continue de plaider en faveur de la désescalade et de la stabilité régionale.

