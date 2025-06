Par Husam Maarouf

Lors d'un événement puissant et méticuleusement mis en scène samedi sur la place de Palestine à Gaza, le Hamas a présenté quatre femmes soldats israéliennes capturées lors des événements du 7 octobre 2023, peu avant leur libération.

Loin d'être une simple démonstration de puissance, l'événement était une performance à plusieurs niveaux, imprégnée de symbolisme, qui remettait en question les récits dominants et offrait un commentaire brutal sur l'asymétrie du pouvoir dans la guerre en cours. La scène, avec son flair théâtral, était porteuse d'une signification délibérée, exigeant une analyse plus approfondie.

Les soldates capturées sont montées sur l'estrade, non pas comme des captives tremblantes, mais avec calme et sérénité. Vêtues de leurs uniformes militaires, elles affichaient un calme surprenant, un comportement remarquablement inébranlable, une santé et une apparence irréprochables - ce que les autorités israéliennes ont confirmé par la suite.

Les cheveux tressés de l'une des soldates israéliennes, un détail qui peut sembler anodin au premier abord, se sont révélés être un symbole profond. Cette coiffure, qui demande du temps et des efforts pour être tressée, symbolise le soin, la maîtrise de soi et le sens de l'action. Ce détail subtil remet en question le récit de la victimisation totale en présentant l'individu comme posé et soigné, même en captivité.

Par ces détails soigneusement choisis, le Hamas semble inciter son public à reconsidérer ses hypothèses, en présentant ces captifs non pas comme des objets de pitié, mais comme des pions dans un jeu géopolitique plus large.

Lorsque les soldates sont descendus des véhicules du Hamas, ils ont salué la foule en souriant et en faisant des signes de la main. Les milliers de personnes présentes ont répondu par des applaudissements, des sifflets et des rires, créant une atmosphère surréaliste qui transcendait les dynamiques habituelles d'animosité et de peur.

Cet étrange échange de gestes - une foule qui acclame ses otages et des captives qui répondent avec une apparente facilité - a remis en question les tropes traditionnels de la propagande en temps de guerre.

Il n'y avait aucun signe visible de terreur dans leurs yeux, aucun sursaut face à l'éventualité d'une balle perdue ou d'un acte de vengeance. Au contraire, leurs rires francs et leurs vagues répétées suggéraient un sentiment surréaliste de sécurité, comme s'ils se trouvaient sur une scène où les règles de la guerre avaient été temporairement suspendues.

Les acclamations de la foule n'ont pas seulement servi à soutenir le Hamas, mais ont reflété un lien plus profond et plus viscéral avec les symboles et les messages véhiculés.

Lanières de keffieh

Chaque soldate portait un cadeau, apparemment offert par le Hamas. Autour de leur cou pendaient des cartes d'identification, les lanières arborant le motif emblématique du keffieh palestinien.

Plus que de simples accessoires, il s'agit de rappels de la lutte palestinienne de longue haleine. Le keffieh, symbole de résilience et de défi, porte le poids de décennies de résistance.

Ornant le cou des otages, elles chuchotaient comme une affirmation discrète de la légitimité et de la lutte des Palestiniens. Comme si le Hamas déclarait : « Même dans votre captivité, vous témoignez de notre cause ».

Sur la scène, derrière eux, se profilait une vaste toile de fond représentant le drapeau palestinien et l'emblème de l'opération du déluge d'Al-Aqsa. Ces symboles, profondément significatifs, renforcent les thèmes de la victoire et de la persévérance, offrant un ancrage visuel au récit palestinien.

Les armes comme trophées

Des combattants armés du Hamas sont ensuite montés sur scène, présentant des armes qui auraient été saisies lors des attaques du 7 octobre. Plus qu'un simple butin de guerre, ces armes étaient des trophées qui symbolisaient non seulement un succès militaire, mais aussi un défi face à l'occupation et une réponse tangible à la force écrasante exercée par Israël.

La juxtaposition de ces armes et des soldates souriantes a créé un récit visuel brutal qu'il était difficile d'ignorer. Leur présence sur scène rappelait que, même au milieu du spectacle, la réalité de la violence se cachait juste sous le vernis calculé de la propagande.

La représentation du pouvoir

Le choix du Hamas de présenter ces otages en bonne santé, souriantes et s'engageant avec la foule, était un acte délibéré de communication. Il contrastait fortement avec les souffrances endurées quotidiennement par les Palestiniens. En présentant ce tableau de contrôle et de civilité, le Hamas a cherché à remettre en cause l'image dominante de ses combattants, qui sont impitoyables et insensibles.

Pourtant, sous ce vernis, il y avait des aperçus des tensions sous-jacentes et du bilan psychologique de la guerre - à travers la vigilance constante des combattants du Hamas, leurs regards répétés vers le ciel trahissant une anxiété permanente lorsque les avions de guerre israéliens planaient au-dessus de leur tête, un rappel du coût humain supporté par toutes les parties dans ce conflit qui dure.

Les rires et l'apparente aisance des soldates israéliennes n'étaient pas simplement le reflet de leur traitement, mais un artifice narratif calculé. Il s'agissait d'une affirmation de domination, d'un rappel que même en captivité, ces soldates participaient à un spectacle de résistance plus large.

L'événement visait autant à contrôler le récit qu'à démontrer le pouvoir, et dans ce théâtre, le Hamas a cherché à se présenter non seulement comme le protecteur de Gaza, mais aussi comme un mouvement enraciné dans la légitimité et la justice.

Même la présence de la Croix-Rouge - qui était sur place pour transporter les soldates en Israël - signant des documents sous la bannière du « Déluge d'Al-Aqsa » présentait un paradoxe évident.

Si leur participation réaffirme leur engagement à respecter les normes humanitaires, elle place également leur neutralité dans un contexte politiquement chargé. Pour le Hamas, ce moment était un symbole de légitimité, mêlant son identité de mouvement de résistance à sa capacité à gérer les affaires des prisonniers.

Pour la Croix-Rouge, il s'agissait d'un équilibre délicat entre l'accomplissement de son devoir humanitaire et la volonté de ne pas s'enliser dans le récit ambiant. L'acte de signature lui-même, emblème de l'ordre au milieu du chaos, reflétait les contradictions de la guerre, fragile et précaire.

Le sous-texte de la prise en charge

L'événement qui s'est déroulé sur la place de Palestine était un microcosme du conflit dans son ensemble, une scène où le pouvoir, l'identité et la survie convergeaient dans une démonstration éclatante de symbolisme. Chaque geste, chaque détail témoignait de la résilience d'un peuple qui continue à lutter contre l'occupation et la dépossession. Ce spectacle a mis à nu à la fois la force et les vulnérabilités des personnes impliquées, offrant un contre-récit puissant à la représentation dominante du conflit.

Alors que le monde observe, une chose reste claire : la lutte pour la justice et la liberté en Palestine consiste à se réapproprier le récit autant qu'elle concerne les réalités tangibles sur le terrain. Ce théâtre de la guerre concerne ce qui est vu et ce qui est caché, les masques que nous portons et les visages qu'ils cachent.

L'auteur, Husam Maarouf, est un poète et écrivain palestinien basé à Gaza qui a écrit pour plusieurs publications, dont Raseef22 et Al Jazeera.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.