Par Sylvia Chebet

La découverte du papillomavirus humain (HPV), un groupe de quelque 200 virus apparentés, comme cause principale du cancer du col de l'utérus, a marqué un tournant dans la recherche sur le cancer.

Cette découverte cruciale, qui remonte à plusieurs décennies, a suggéré que le cancer du col de l'utérus pouvait être prévenu et traité plus efficacement qu'auparavant.

Paradoxalement, cette maladie reste le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde.

Le tableau est encore plus sombre en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 19 des 20 pays où l'incidence du cancer du col de l'utérus est la plus élevée se trouvent en Afrique.

"En 2022, plus de 100 000 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région afro de l'OMS, qui compte 47 États membres. Nous avons perdu plus de 76 000 femmes à cause du cancer du col de l'utérus cette année-là, ce qui se traduit par près de neuf décès toutes les heures", explique Sharon Kapambwe, experte en stratégies de prévention du cancer, à TRT Afrika.

Un fléau implacable

Les décès dus au cancer dévastent les familles et les communautés, laissant des enfants orphelins et plongeant parfois les ménages dans la pauvreté.

La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont prouvé que le cancer du col de l'utérus est non seulement évitable, mais aussi guérissable, s'il est détecté tôt et pris en charge efficacement.

Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, estime que l'élimination du cancer du col de l'utérus est possible en l'espace d'une génération.

"Contrairement à la plupart des autres cancers, nous avons la capacité d'éliminer le cancer du col de l'utérus, ainsi que les inégalités douloureuses qui l'accompagnent", déclare-t-il.

Le vaccin contre le papillomavirus

Selon les chercheurs, l'exposition persistante aux types 16 et 18 du papillomavirus est responsable d'environ 70 % des cas de cancer du col de l'utérus.

Grâce aux progrès scientifiques, il semble de plus en plus réaliste d'atteindre l'objectif d'éradication mondiale.

Le chef de l'OMS considère que l'introduction d'un vaccin anti-HPV à dose unique, désormais adopté par 60 pays, change la donne en matière d'amélioration de la couverture vaccinale.

"En ajoutant une autre option pour un calendrier de vaccination contre le VPH à une dose, nous avons fait un pas de plus vers l'élimination du cancer du col de l'utérus", s'est félicité Ghebreyesus.

Cecolin est le quatrième vaccin anti-papillomavirus pré-qualifié par l'OMS dont l'utilisation est approuvée dans le cadre d'un calendrier de vaccination à dose unique.

Cela signifie que six millions de filles supplémentaires dans 37 pays ont été vaccinées contre le papillomavirus.

En septembre 2024, le nombre de pays appliquant le calendrier de vaccination à une dose était passé à 57.

Engagement politique

L'objectif de l'OMS d'éliminer le cancer du col de l'utérus dépend d'un engagement politique fort et d'une coopération internationale pour garantir un accès équitable aux outils nécessaires à cet effet.

"Nous devons nous assurer que les gouvernements accordent la priorité au cancer du col de l'utérus et qu'il est inclus dans les prestations de la couverture sanitaire universelle", dit Kapambwe à TRT Afrika.

"Nous devons améliorer l'accès au dépistage basé sur le VPH et notre compréhension de la dynamique socioculturelle de notre région, qui est unique".

Depuis que 194 pays ont décidé d'éliminer le cancer du col de l'utérus, au moins 144 ont introduit le vaccin contre le papillomavirus, dont 29 en Afrique.

Plus de 60 pays dans le monde et 17 en Afrique intègrent désormais le test du VPH dans leurs programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus.

Au total, 83 pays ont intégré des services de soins chirurgicaux pour le cancer du col de l'utérus dans les prestations de santé.

Grâce à une approche globale de la prévention, du dépistage et du traitement, les experts en soins de santé sont convaincus que le cancer du col de l'utérus peut appartenir au passé.

Les introductions de vaccins contre le VPH ont été généralement entravées par des pénuries d'approvisionnement au niveau mondial depuis 2018, ce qui a eu un impact sur des millions de filles qui ont besoin d'être vaccinées en Afrique et en Asie.

"Avoir 90% des filles complètement vaccinées contre le VPH à l'âge de 15 ans est l'objectif du premier pilier de la stratégie mondiale de l'OMS pour l'élimination du cancer du col de l'utérus", explique le Dr Kate O'Brien, directrice du département Vaccination, vaccins et produits biologiques à l'OMS.

"Compte tenu des difficultés persistantes d'approvisionnement, l'ajout d'un vaccin à dose unique signifie que les pays auront un plus grand choix de vaccins pour atteindre davantage de jeunes filles".

Les données mondiales publiées le 15 juillet de l'année dernière indiquent que la couverture par le vaccin anti-papillomavirus à dose unique chez les filles âgées de 9 à 14 ans est passée de 20 % en 2022 à 27 % en 2023.

