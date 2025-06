Les plus grands producteurs de cuivre d'Afrique, la République démocratique du Congo et la Zambie, travaillent sur des accords pour s'exposer au commerce des métaux, car la hausse de la demande liée à l'intelligence artificielle et à la transition vers une énergie plus verte promet des profits considérables.

Le commerce des métaux est depuis longtemps la chasse gardée des maisons de commerce internationales, telles que Glencore.

Le Congo et la Zambie, qui représentent à eux deux plus de 13 % de l'offre mondiale de cuivre, se sont efforcés l'année dernière de s'assurer une part du métal extrait qu'ils pourront eux aussi commercialiser à des fins lucratives.

Future accord avec Glencore ?

La société minière publique congolaise Gecamines est sur le point de finaliser un accord avec Glencore pour s'assurer une allocation d'environ 51 000 tonnes de métal de Kamoto Copper Company (KCC), ont déclaré à Reuters deux sources au fait des détails. Elles n'ont pas indiqué de date pour la finalisation de l'accord.

Glencore a refusé de commenter.

Gecamines détient 25% de KCC et négocie une allocation de métal équivalente à sa participation dans la mine, ont déclaré les sources.

La Gecamines a déjà négocié près de 100 000 tonnes de cuivre, soit l'équivalent de sa participation de 20 % dans Tenke Fungurume Mining, après avoir conclu un accord avec le propriétaire chinois CMOC Group en juillet 2023.

Le président de la Gecamines, Robert Lukama, n'a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

Augmentation des parts de l'Etat

Le gouvernement congolais cherche entre-temps à mieux contrôler la vente des métaux dans les projets où il détient une participation, a déclaré l'une des sources.

Le Congo détient 20 % de la mine Kamoa-Kakula d'Ivanhoe, qui vise à produire 520 000 à 580 000 tonnes de cuivre cette année.

Ivanhoe a refusé de commenter.

La Gecamines vise également à obtenir plus de métal grâce à sa participation dans des producteurs tels que Zijin Group, a déclaré la source.

Toutes les sources ont demandé à ne pas être nommées car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement.

Conférence Indapa au Cap

La quête du cuivre devrait faire l'objet d'un débat animé lors de la conférence Mining Indaba qui se tiendra la semaine prochaine au Cap et à laquelle participeront des investisseurs, des cadres et des représentants gouvernementaux du monde entier.

Les efforts des gouvernements africains pour maximiser leur part de bénéfices, qui ont toujours été concentrés entre les mains de sociétés internationales, seront également un sujet sensible à la suite des événements survenus ce mois-ci au Mali, où des dirigeants de mines d'or ont été arrêtés pour les forcer à se conformer aux nouvelles règles d'exploitation minière.

Les bénéfices potentiels du cuivre pourraient être énormes, car la demande est stimulée par son utilisation dans l'IA, les véhicules électriques et la transition vers une énergie plus verte, tandis que les nouveaux approvisionnements sont difficiles à trouver, ce qui accroît le pouvoir de négociation des détenteurs de ressources.

Avantages des coentreprises

La perception qu'ont les investisseurs du Congo et de la Zambie, qui chevauchent la ceinture de cuivre africaine, est qu'il s'agit d'endroits où il est difficile d'investir, ce qui explique que l'indice de nationalisme des ressources de Verisk Maplecroft les classe dans la catégorie des pays à haut risque.

Les négociants et certains analystes ont déclaré que les coentreprises avaient le potentiel d'offrir des avantages mutuels et de désamorcer les tensions, car les gouvernements africains recherchent une expertise, tandis que des entreprises telles que le négociant suisse Mercuria, auparavant moins établi en Afrique que certaines maisons, cherchent à renforcer leur présence sur le continent.

En décembre, la Zambie et Mercuria ont créé une unité de négoce de cuivre commune qui a entamé des négociations avec la quasi-totalité des producteurs du pays, ont déclaré deux sources distinctes à Reuters.

Ne plus se contenter du versement de dividendes

Mercuria a mis de côté un budget initial d'environ 500 millions de dollars pour acheter du cuivre aux producteurs locaux, soutenu par des lignes de crédit supplémentaires au fur et à mesure que l'offre de métal devient disponible, a déclaré l'une des sources.

Mercuria n'a pas répondu aux questions envoyées par courriel.

La Zambie prévoit de commencer par acheter du cuivre à des conditions commerciales, avant de négocier pour obtenir du métal physique à hauteur de sa participation, au lieu de compter uniquement sur le versement de dividendes pour réaliser des bénéfices, comme elle l'a fait jusqu'à présent, ont indiqué les deux sources.

La Zambie détient entre 10 et 20 % des projets impliquant des unités locales de Vedanta Resources, First Quantum Minerals et Barrick Gold par l'intermédiaire de l'entreprise publique ZCCM-IH.

