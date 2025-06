Les Brigades Al-Qassam ont remis un troisième otage israélien au port de Gaza à la Croix-Rouge internationale comme convenu pour ce samedi, selon un correspondant d'Anadolu. Il s’agit du citoyen américano-israélien Keith Siegel, âgé de 65 ans. Il a été remis à la Croix-Rouge à la suite du Franco-Israélien Ofer Kalderon et l'Israélien Yarden Bibas, libérés ce samedi matin par le Hamas après 484 jours de captivité.

Des centaines de combattants palestiniens masqués des Brigades Qassam, branche armée du Hamas, lourdement armés, ont été aperçus au port de Gaza-ville, lors de la remise du troisième otage israélien, samedi, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

Le Franco-Israélien Ofer Kalderon et l'Israélien Yarden Bibas sont arrivés en Israël

Le Franco-Israélien Ofer Kalderon et l'Israélien Yarden Bibas, libérés ce samedi matin par le Hamas après 484 jours de captivité, ont été remis par le CICR à l'armée israélienne et sont rentrés en Israël, selon un communiqué militaire. Les deux hommes, qui étaient retenus dans la bande de Gaza, ont été "escortés par (des membres des forces spéciales) vers le territoire israélien", précise l'armée.

Le groupe de résistance palestinien Hamas a remis deux otages israéliens à la Croix-Rouge, ont montré des images télévisées en direct, et un troisième devrait être transféré plus tard dans la matinée. Ofer Kalderon, un citoyen franco-israélien et Yarden Bibas ont été vus en train d'être remis à un responsable de la Croix-Rouge à Khan Younis, dans le sud de Gaza, dans le cadre de la dernière étape d'un échange progressif de captifs contre des prisonniers palestiniens. Le citoyen américano-israélien Keith Siegel devrait être remis à un autre endroit plus tard dans la journée de samedi.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp