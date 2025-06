Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu un appel téléphonique de Donald Trump, au cours duquel il a invité le dirigeant américain à se rendre en Égypte pour discuter des crises en cours au Moyen-Orient, a annoncé son bureau samedi.

« Le président Sissi a une nouvelle fois félicité Donald Trump pour le début de son second mandat à la tête des États-Unis, soulignant ainsi la grande confiance dont il bénéficie auprès du peuple américain et la reconnaissance de ses capacités », a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne, Mohamed El-Shennawy, dans un communiqué.

Sissi a invité Trump à se rendre en Égypte dès que possible afin de renforcer les « relations stratégiques » entre les deux pays et d’aborder les « questions complexes et crises » au Moyen-Orient, dans le but de favoriser la stabilité régionale. Il l’a également convié à assister à l’inauguration du nouveau musée égyptien, ajoute le communiqué.