Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé, samedi, que son pays ripostera aux tarifs américains en imposant des droits de douane de 155 milliards de dollars canadiens (106 milliards de dollars américains) sur les produits américains entrant au Canada.

"Ce soir, j'annonce que le Canada répondra aux mesures commerciales des États-Unis en imposant des droits de douane de 25 % sur des produits américains, d'une valeur de 155 milliards de dollars", a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une réunion de plusieurs heures avec les Premiers ministres provinciaux.

Justin Trudeau a précisé que 30 milliards de dollars de marchandises américaines entreront en vigueur mardi, jour même de la mise en application des droits de douane américains. Des droits de douane sur 125 milliards de dollars de marchandises supplémentaires entreront en vigueur très prochainement.

La liste des produits concernés n'a pas été communiquée par les États-Unis, mais Justin Trudeau a indiqué que certaines importations américaines, telles que l'alcool, seraient touchées.

Trudeau a précisé que les premiers ministres provinciaux et le gouvernement fédéral étaient unis dans leur opposition à cette guerre commerciale.

"Nous sommes unis. Nous défendrons le Canada", a-t-il affirmé.

Toutefois, Justin Trudeau a ajouté que les droits de douane américains soulevaient une question perplexe dans ce qui est désormais une guerre commerciale : pourquoi le président américain Donald Trump s'en prend-il à son voisin et allié le plus proche ? La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ne comprend pas non plus.

"Les Canadiens n'ont été que les alliés les plus solides et les meilleurs voisins des États-Unis. Ces tarifs sont totalement injustifiables [...] Le Canada ne reculera pas", a-t-elle écrit samedi sur X.

Samedi en fin de journée, sur CNN, le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a affirmé que les droits de douane imposés par Donald Trump étaient "injustifiés, injustes et franchement illégaux", car ils contrevenaient aux accords de libre-échange conclus avec le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Interrogé sur la question de savoir si le Canada considérait toujours les États-Unis comme un allié, Justin Trudeau a simplement répondu que Washington était un "ami" et un "partenaire".

