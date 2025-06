Le Rwanda a salué la proposition de la SADC (Conférence de développement de l'Afrique australe) et de la CAE (Communauté d'action africaine de l'Est) d'organiser un sommet conjoint sur le conflit meurtrier dans l'est de la RDC.

Le groupe armé M23, qui selon l'ONU et plusieurs pays est soutenu par le Rwanda, a réalisé des gains substantiels dans l'est de la République démocratique du Congo, prenant la grande ville de Goma et promettant de marcher sur la capitale.

Il s'agit de la dernière escalade dans une région riche en minéraux en proie à des décennies de combats, qui pousse les blocs régionaux à tenir des sommets d'urgence sur les tensions croissantes.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui compte 16 pays, a appelé vendredi à un sommet avec la Communauté de l'Afrique de l'Est, qui compte huit pays, pour « délibérer sur la voie à suivre concernant la situation sécuritaire en RDC ».

Solution politique

Le ministère rwandais des Affaires étrangères a déclaré qu'il « se félicitait du sommet conjoint proposé », ajoutant dans un communiqué qu'il avait «constamment plaidé pour une solution politique au conflit en cours ».

Le président Paul Kagame du Rwanda, qui n'est pas membre du bloc, n'a pas assisté à la session d'urgence de la SADC, mais le dirigeant congolais Félix Tshisekedi était présent virtuellement.

Plus tôt dans la semaine, Kagame est apparu à une session d'urgence de la SADC en l'absence du président de la RDC. La réunion de la SADC a été convoquée après que des soldats de deux États membres, l'Afrique du Sud et le Malawi, ont été tués dans les combats de Goma.

Contrôle « de facto »

Ils faisaient partie de la force de maintien de la paix du bloc, connue sous le nom de SAMIDRC (Southern African Development Community Mission in the Democratic Republic of Congo).

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère rwandais des Affaires étrangères a critiqué la présence de la force en RDC, affirmant qu'elle ne devrait pas être là car elle ajoute aux problèmes qui existent déjà. Kagame avait déjà fait des remarques similaires auparavant.

Bien que le Rwanda n'ait jamais admis son implication militaire dans le soutien du groupe M23, un rapport d'experts des Nations Unies de juillet dernier a déclaré que le pays avait environ 4 000 soldats dans l'est de la RDC et a accusé Kigali d'avoir un contrôle "de facto" sur le groupe.

Le Rwanda accuse la RDC de soutenir et abriter les FDLR, un groupe armé créé par d'anciens dirigeants hutus qui ont massacré les Tutsis lors du génocide rwandais de 1994.