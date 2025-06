Par Meried Bekele

L’Afrique se trouve à la croisée des chemins. Avec une population jeune et dynamique, de vastes ressources naturelles et un monde de plus en plus connecté, le continent a le potentiel de redéfinir sa place dans l’économie mondiale. Mais le potentiel seul ne suffit pas. La différence entre la stagnation et la transformation réside dans trois piliers essentiels : la vision, l’accomplissement et l’entrepreneuriat.

Dans mon livre, Ethiopia Incorporated: Transforming the Way Businesses Run in Africa, j’explore comment ces éléments ont façonné le parcours économique de l’Éthiopie et comment ils peuvent être appliqués plus largement à travers l’Afrique.

Mais il ne s’agit pas là d’une simple discussion abstraite : j’ai vécu ces principes de première main en faisant d’IE Networks l’une des principales sociétés de technologie de l’information en Éthiopie.

Fondée en 2008, IE Networks compte aujourd'hui plus de 200 employés certifiés et a collaboré avec de grandes marques mondiales et des fournisseurs de services éthiopiens notables.

Mon parcours d’entrepreneur a renforcé ma conviction que l’avenir de l’Afrique sera construit par ceux qui osent imaginer quelque chose de plus grand, l'exécutent sans relâche tout en adoptant les innovations.

Voir au-delà du présent

Une nation – ou une entreprise – sans vision dérive, réagissant aux crises au lieu de façonner son propre destin. Mon intention n’était pas simplement de créer une autre entreprise informatique, mais de créer une entreprise qui piloterait la transformation numérique en Éthiopie et au-delà.

Bon nombre des réussites économiques les plus marquantes de l’Afrique – qu’il s’agisse du secteur manufacturier éthiopien, de la transformation numérique du Rwanda ou de l’essor de la fintech au Nigeria – ont commencé par des visions audacieuses.

Les dirigeants, tant au sein du gouvernement que du monde des affaires, doivent articuler des stratégies claires qui transcendent les cycles politiques et les intérêts personnels.

Combler le fossé entre les idées et la réalité

Lorsque nous nous aventurons dans l’écosystème technologique, nous devons garder à l’esprit qu’une vision forte ne suffit pas : nous devons constituer la bonne équipe, établir une discipline opérationnelle et relever les défis liés à la conduite des affaires sur un marché en développement.

De nombreuses entreprises prometteuses échouent parce qu’elles sous-estiment l’importance de l’exécution.

Les pays qui ont réalisé des progrès, comme l’île Maurice ou le Botswana, y sont parvenus en veillant à ce que les institutions, les politiques et les incitations soient alignées sur leurs objectifs à long terme.

L’exécution exige de la discipline, de la responsabilité et la capacité d’apprendre des échecs.

Stimuler l'innovation et la croissance

Le dernier pilier est l’entrepreneuriat, moteur du dynamisme économique. Partout en Afrique, de jeunes innovateurs résolvent des problèmes locaux aux implications mondiales, de la banque mobile à l’agritech.

Mais pour que l’entrepreneuriat prospère, il doit être soutenu par des politiques qui réduisent les obstacles bureaucratiques, améliorent l’accès au capital et créent un environnement où la prise de risque est récompensée.

Les gouvernements, les investisseurs et les établissements d’enseignement ont tous un rôle à jouer pour favoriser une culture où la création d’entreprise est considérée comme une priorité nationale.

Lorsque j’ai démarré mon entreprise, je savais que le marché était mal desservi, mais je savais aussi que le succès nécessiterait plus qu’une simple identification d’opportunité : il exigerait de la résilience, une réflexion stratégique et de l’adaptabilité.

Aujourd’hui, notre succès prouve que les entrepreneurs africains peuvent bâtir des entreprises de classe mondiale, même dans des environnements difficiles. Ce même état d’esprit doit être cultivé sur tout le continent.

Une main-d’œuvre mondiale en devenir

L’un des plus grands atouts inexploités de l’Afrique est sa jeunesse. Avec un âge médian de seulement 19 ans, la jeune population du continent est une force économique qui n’attend qu’à être libérée.

Le vivier de talents de l’Afrique n’est pas seulement un atout local : c’est une opportunité mondiale.

Des ingénieurs en logiciel au Kenya aux créatifs numériques au Ghana, les jeunes Africains prouvent déjà leur capacité à être compétitifs sur la scène mondiale.

Cependant, pour que la jeunesse africaine puisse servir de main-d’œuvre mondiale, il est essentiel d’investir dans l’éducation, les infrastructures numériques et les politiques de travail à distance.

Le monde connaît une évolution vers le travail "décentralisé" et l’Afrique a le potentiel d’être au centre de cette transformation. Avec une éducation et une connectivité adéquates, des millions de jeunes Africains peuvent participer à l’économie mondiale, non pas en tant que consommateurs, mais en tant que créateurs et prestataires de services.

L’histoire de l’Éthiopie, comme celle d’une grande partie de l’Afrique, est encore en train de s’écrire. Le pays a réalisé des progrès significatifs en matière de développement économique, mais des défis demeurent.

En adoptant une vision, une exécution et un esprit d’entreprise, l’Éthiopie – et l’Afrique dans son ensemble – peuvent tracer la voie vers une prospérité durable. Il est temps d’agir maintenant.

L’avenir de l’Afrique ne sera pas déterminé uniquement par des forces extérieures, mais par l’audace de ses visionnaires, la discipline de ses exécutants et l’ingéniosité de ses entrepreneurs.

Mais surtout, elle sera portée par l’énergie et le talent de sa jeunesse, à condition de lui offrir les bonnes opportunités de s’épanouir.

L'auteur, Meried Bekele,est entrepreneur et architecte de réseau. Il a publié en novembre 2024 le livre "Ethiopia Incorporated: Transforming the Way Businesses Run in Africa"

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.